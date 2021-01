Fallecen 16 personas en Celaya e Irapuato por COVID-19

Celaya, Guanajuato.- De las 141 defunciones reportadas ayer por COVID-19 en todo el estado de Guanajuato, 10 fueron de celayenses y 6 más eran originarios de Irapuato.

Con diez fallecimientos, el municipio de Celaya fue el segundo con más muertes reportadas el jueves; en primer lugar está León, con 58 decesos. Con estas 10 muertes, Celaya llegó a 675 defunciones.

Además, por tercer día consecutivo, el estado de Guanajuato reportó más de mil casos en un día, de acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato, quien reportó ayer 1152 nuevos casos, de los cuales 91 son de personas originarias de Celaya.

Hospitales públicos llenos

De acuerdo al Sistema de Información de la Red IRAG, los cuatro hospitales públicos de la ciudad de Celaya por tercer día consecutivo tienen un 100% de nivel de ocupación en sus camas.

Mueren 6 más en Irapuato

Cuatro hombres y dos mujeres residentes de Irapuato fallecieron a causa de la COVID-19, por lo que suman ya 684 muertes ocurridas durante la pandemia.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud de Guanajuato, en el municipio se han confirmado 9 mil 567 contagios, 156 de ellos en las últimas 24 horas.

Además, se tiene registro de 7 mil 831 personas recuperadas de la enfermedad y 222 casos de investigación por parte de la Secretaría de Salud.

Defunciones de celayenses

* Una mujer de 67 años, con diabetes mellitus dos, hipertensión arterial, obesidad y asma, falleció en el Hospital General de Celaya.

* Una mujer de 75 años, con diabetes mellitus dos, EPOC y tabaquismo, falleció en el Hospital General de Celaya.

* Un hombre de 43 años, con hipertensión arterial, falleció en el Hospital General de Celaya.

* Una mujer de 79 años, con diabetes mellitus dos, falleció en el Hospital General de Celaya.

* Una mujer de 63 años, con diabetes mellitus dos, falleció en el Hospital General de la Zona 4 del IMSS.

* Un hombre de 56 años, con diabetes mellitus dos, falleció en el Hospital General de la Zona 4 del IMSS.

* Un hombre de 50 años, sin comorbilidades, falleció en el Hospital General Regional 58 del IMSS León.

*Un hombre de 53 años, sin comorbilidades, falleció en el Hospital General de la Zona 4 del IMSS.

* Un hombre de 41 años, diabetes mellitus dos e hipertensión arterial, falleció en el Hospital General de la Zona 4 del IMSS.

* Un hombre de 39 años,sin comorbilidades, falleció en el Hospital General de la Zona 4 del IMSS.

Ocupación de Camas en Hospitales Públicos de Celaya

* Hospital General de Celaya: 100%

* Clínica del ISSSTE Celaya: 100%

* Hospital General de la Zona 4 del IMSS: 100%

* Hospital Materno de Celaya: 100%

Defunciones de irapuatenses

* Un hombre de 76 años, fallece en Hospital Comunitario de Abasolo, sin comorbilidades.

* Un hombre de 60 años, fallece en Hospital General de zona no. 2 del IMSS, con hipertensión arterial.

* Un hombre de 66 años, fallece en Hospital General de zona no. 2 del IMSS, sin comorbilidades.

* Un hombre de 57 años, fallece en Hospital General de Irapuato, con hipertensión arterial y obesidad.

* Una mujer de 62 años, fallece en Hospital General de Irapuato, con hipertensión arterial.

* Una mujer de 52 años, fallece en Hospital General de zona no. 2 del IMSS, con hipertensión arterial y obesidad.

Ocupación hospitalaria general Red IRAG

* CH ISSSTE Irapuato: 100%

* HGZ no. 2 del IMSS: 100%

* Hospital General Irapuato: 100%

* Hospital Materno Infantil: 50%