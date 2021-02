Fallecen por COVID-19 dos abuelitos del Asilo de Ancianos de Celaya

Celaya.- Dos abuelitos de los 32 que dieron positivo a COVID-19 en el Asilo de Ancianos A.C. perdieron la vida.

Teresa Jacobo Lara, encargada de oficina del asilo señaló que infortunadamente van dos decesos.

El primero falleció el jueves 28 de enero por un infarto derivado del virus, y la segunda fue una señora porque era "muy difícil", era hipertensa y no se tomaba su medicamento.

Después de que se dio a conocer que hay un brote de Covid-19 en el Asilo de Ancianos de Celaya A. C., donde 32 de los 75 abuelitos que viven ahí están enfermos, la asociación civil pide apoyo con materiales para quienes están ayudando a cuidar a los abuelos.

Resaltó que por el momento no ocupan voluntarios, ya que es un área de alto riesgo y no sería prudente exponer a la gente.

Señaló que desde que detectaron los primeros casos el martes y miércoles de la semana pasada, se les dio aviso al igual que al DIF, así como a los familiares de los que salieron positivos y negativos.

Tere resaltó que de momento toda ayuda sirve, pero ahorita los trajes, los guantes y los overoles son lo más importante, por lo que agradeció a toda la gente que ha acudido a ayudar de corazón.

Puntualizó que todos los que critican primero deberían conocer la situación, ya que es una asociación civil que vive de las donaciones y que no cobra caro, ni piden garantía.

Los que pueden pagar lo hacen, los que no no, aquí atendemos a las personas, muchas no tienen familia y no se les cobra, nuestra única misión es atender a los adultos mayores", finalizó.