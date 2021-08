Falta a Morena definir coordinador de bancada

Guanajuato.- Pese a que en otros grupos parlamentarios ya se ha definido, en Morena aún no hay acuerdo sobre quién será la persona que coordinará el grupo la próxima Legislatura, coincidieron varios de los próximos legisladores.

Los legisladores electos de Morena asistieron a las capacitaciones que ofrece el Congreso local previas a la instalación de la Legislatura el próximo 25 de septiembre, es decir, en un mes. De los ocho legisladores, acudieron siete, el único ausente fue Ernesto Prieto Gallardo.

Entrevistados respecto a la designación de la coordinación, Alma Alcaraz Hernández, Hades Berenice Aguilar Castillo y David Martínez Mendizábal, aseguraron que todavía no se logran los acuerdos para hacer la designación, y aseguraron que todos tienen capacidad.

No hay decisión tomada al respecto, todo lo que se han dicho en la prensa y que ustedes conocen, no tiene ningún sustento, no está nada definido, ni la modalidad, ni la temporalidad, ni la personas…cualquiera de los ocho tenemos capacidad, porque tenemos trayectoria, todos los que ustedes ven aquí, los ocho, somos capaces de coordinar”, sostuvo David Martínez.