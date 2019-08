Falta de vacunas pone a Guanajuato en situación preocupante; ya quedan pocas dosis

Irapuato.- La falta de dosis de vacunas es cada vez mayor en Guanajuato y la situación preocupa cada vez más.

Además de que ya no hay nueve tipos de vacunas, de otras seis se tienen apenas reservas para menos de tres meses y 15 días, señaló el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. Comentó que sería hasta octubre cuando el Gobierno federal surta las vacunas.

De nueve vacunas para prevenir difteria, tétanos, poliomielitis, tuberculosis e influenza, entre otros males, ya no quedan dosis de reserva, dijo el funcionario.

Mientras que de vacunas como Toxoide Diftérico (TD), Virus de Papiloma Humano, Hepatitis B y Neumococo, entre otros, quedan ya muy pocas dosis.

Martínez reconoció que actualmente, en todos los centros de salud de Guanajuato ya no hay existencia suficiente de vacunas, ni en cabeceras municipales ni en zonas rurales.

Algunas consecuencias del desabasto ya se han hecho presentes. Debido a la falta de vacunas Guanajuato registra un repunte de casos de tosferina este año.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula nacional, Juan Luis Mosqueda Gómez infectólogo de la Secretaría de Salud de Guanajuato señaló que están en alerta pues el año pasado se registraron 80 casos de Tosferina y en lo que va de este 2019 ya llevan 70 casos.

El problema podría agravarse pues la Secretaría de Salud Federal no ha enviado vacunas para prevenir estas y otras enfermedades.

No ha habido ni para las señoras ni para los niños, los niños nacen desprotegidos y como no tenemos vacunas para ellos, hemos tenido casos de tosferina cosa que ya no teníamos”, afirmó.