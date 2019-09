Falta personal y cambia de nombre; Centros de Atención funcionan a medias

León.- A ocho meses de que se inauguraron como parte del nuevo modelo de Seguridad Pública para León, los Centros de Atención a Víctimas (Cavs) funcionan muy a medias.

A los Cavs ahora les han tenido que cambiar el nombre a Estaciones de Policía, pues la Secretaría de Seguridad Pública de León observó que la ciudadanía no los identificaba y el personal es insuficiente.

Mario Bravo Arrona, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSP), reconoció que los Cavs no cuentan con personal de forma permanente y se tiene que estar rotando en las 13 unidades ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

Si ahorita tú vas a una estación y necesitas un apoyo de un psicólogo, el elemento que está en el lugar atiende, va llenando la documentación o los formatos. En ese momento llega el psicólogo; si necesitas el abogado, llega; si necesitas una ambulancia, está coordinado en todas las áreas para prestar la atención, o las unidades de Policía te trasladan a otra estación”, explicó el funcionario, quien añadió que ya están trabajando en su fortalecimiento.

Cuando se anunciaron los 15 Cavs de León (originalmente), las autoridades informaron que contarían con servicio de psicólogos, médicos, mediadores y abogados, sin embargo, la realidad es que los espacios están vacíos y sólo atendidos por un policía municipal.

El nuevo modelo implicaba que quienes atendían en las unidades también podían levantar denuncias de los delitos cometidos, acción que tampoco se realizaba hasta principios de septiembre por la falta de una tableta electrónica.

Desde que abrieron sus puertas el costo por Cavs mensual es de 12 mil 022 pesos, según el desglose de gastos entregado por la Secretaría de Seguridad Pública de León.

Además, el recurso destinado para que estos espacios funcionen hasta agosto del 2019 es de un millón 82 mil pesos, un monto promedio por unidad de 72 mil 132 pesos.

Del monto destinaron 600 mil pesos para materiales y útiles de oficinas, materiales de tecnologías de la información, comunicaciones, así como materiales y útiles de enseñanza.

Así como 200 mil pesos para gastos de medicinas y productos farmacéuticos, más materiales complementarios.

En un recorrido nocturno realizado por am en siete Cavs, se observó que sólo un policía vigilaba en seis de estas unidades, los agentes confirmaron que no cuentan con especialistas para la atención de la ciudadanía.

De hecho, los elementos policiacos se quejaron de las carencias que tienen para dar una buena atención.

El objetivo

“Son centros de seguridad cuya prioridad es proteger a la ciudadanía, a través de la implementación de acciones para la prevención y resolución de los delitos de mayor impacto en las principales zonas de incidencia delictiva. Enfocándose en brindar atención integral a las víctimas y sus familias”, se menciona en el portal del municipio.

Los Cavs surgieron ante la necesidad de dar una mejor atención y prevenir los problemas de inseguridad y delitos que se presentan diariamente en la ciudad y que con el anterior modelo de seguridad era ya complicado atender debido al crecimiento que ha tenido León en los últimos años.

La proximidad con la ciudadanía, la prestación de servicios de seguridad, el monitoreo de las colonias y ser un enlace con las dependencias municipales, son parte de los objetivos de las llamadas ahora Estaciones de Policía.

Se determinó que estos centros estarían habilitados para que los policías preventivos pudieran recibir denuncias; además, había personal como paramédicos, psicólogos, trabajadores sociales, juzgados cívicos, todos en una coordinación con el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4), para atender llamadas de emergencia.

La semana pasada el subsecretario de Seguridad Pública de León, José Luis Manrique, declaró que los Cavs cambiarán su nombre a Estaciones de Policía, para evitar que los ciudadanos sean revictimizados y se anunció que se invertirán 150 mil pesos en el cambio de imagen de las instalaciones.

‘Ya nos falta mucho personal’

Uno de los policías municipales confirmó que durante agosto recibieron capacitación en la Fiscalía General General del Estado, para tener conocimientos de cómo recibir una denuncia ciudadana y recabar las información a través del uso de una tableta electrónica.

Explicó que al comenzar a operar los Cavs funcionaban correctamente, pero luego se fueron ausentando todas las figuras creadas para atender a los ciudadanos.

Cuando inició la función era la atención psicológica, área médica, estaba el mediador, pero ya nos falta mucho personal. Otro grupo era el de violencia, que eran los que atendían los problemas familiares y los unieron con los Cavs, ya estamos como revueltos y hacemos la misma función”.

Cuestionó el cierre de la unidad de San Pedro de los Hernández, por considerar que es donde más se requiere la atención.

'Nos falta gente y capacitación'

Una mujer policía atiende en la Estación de Policía o Cavs de la colonia León II sin ninguna otra persona ni personal de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

A las 9:30 de la noche, la oficial estaba sentada detrás del escritorio y con los pies encima de otra silla revisando su teléfono celular.

am le preguntó si se encontraba el abogado, psicólogo o mediador, a lo que ella respondió: “Ahorita no hay nadie, la mediadora está de vacaciones, por eso no viene en estos días, pero sí se atiende todo el día”.

Se le cuestionó si ella sola estaría atendiendo durante toda la noche y respondió que acompañada de otros elementos de Seguridad Pública que habían salido a patrullar.

Una situación similar se observó en la Estación de Policía ubicada en la colonia Balcones de las Joyas, donde una sola persona atendía detrás del escritorio.

No tenemos nada, sí hay muchas carencias, pero así hemos estado tratando de dar servicio a la gente que viene a pedir apoyo, es un buen programa, sólo que nos falta más gente y capacitación”, comentó el policía que se encontraba en ese momento.

Atienden oficiales mujeres en oriente y poniente

Los Centros de Atención a Víctimas (Cavs) de Villas de Barceló III y Los Castillos, al oriente y poniente de la ciudad, respectivamente, también son atendidos solo por un policía durante el turno de la noche.

En Villas de Barceló, situado sobre la Avenida Miguel de Barceló 304, la mujer policía comentó durante la noche recibe el apoyo de otros dos compañeros, aunque estaba sola cuando acudió el reportero.

Sin abrir la reja del lugar, la oficial comentó que diariamente dan atenciones a seis o siete ciudadanos, pero la cifra se dispara los fines de semana al doble.

Hoy la mediadora no vino, tampoco el psicólogo, pero sí atendemos a las personas cuando vienen. Por ejemplo, si traen niños los pasamos a la ludoteca para que ellos no escuchen los problemas que traen”, expresó la mujer.

A su vez, la encargada en la unidad de Los Castillos informó que el día en que acudió el reportero en todo su turno sólo había recibido la denuncia de un ciudadano por el robo de las placas de su vehículo.

“Ahorita no tenemos abogado, ni mediador, ni psicólogo, pero nos dijeron que a lo mejor mañana ya llegan”, indicó.

La misma situación se observó en el Cavs del bulevar San Pedro ubicado casi en la esquina con bulevar Río Mayo.

Opera como estación

Un hombre bañado en sangre fue trasladado en una patrulla a la Estación de Policía de San Juan de Abajo, la noche del 2 de septiembre.

Ahí un par de elementos de Seguridad Pública solicitaron el apoyo de una ambulancia para atender a la persona, ya que su esposa le había roto en la cabeza la imagen de un San Juditas, lo que le provocó una herida.

Por cerca de 15 minutos el hombre y sus familiares esperaron a los paramédicos que al revisarlo determinaron que no requería traslado, dentro de la estación lo vendaron en la cabeza y curaron otras heridas que tenía en el cuerpo.

Un oficial mencionó que desde hace varias semanas el Centro de Atención a Víctimas de San de Abajo dejó de funcionar y sólo es utilizado como estación policial, por este motivo nadie más atiende en el lugar.