Faltan recursos para desaparecidos

Irapuato.- Los integrantes del colectivo A tu Encuentro se reunieron con el comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas, Sergio Jaime Rochin Del Rincón, al cual le pidieron apoyo para seguir con la búsqueda de personas y apoyo para los parientes de los desaparecidos.

Durante la reunión los familiares de personas desaparecidas se presentaron frente al comisionado y le externaron sus preocupaciones, así como también cuáles son los apoyos que más necesitan, entre los que destacaron el apoyo de despensas.

Rochin del Rincón comentó que en la reunión les explicó que como tal la comisión no existe, pues aunque hay un comisionado nombrado, aún no se ha creado una institución.

Todavía no tiene personal, todavía no se tiene ni siquiera unas oficinas donde trabajar, ¿por qué? porque se está creando, no existía nada, es un órgano con una operación autónoma, no está inscrita en una secretaria, por ejemplo en la Secretaría de Gobierno, todo se tenía que crear, se tienen que crear estructuras, buscar de donde se va a sacar presupuesto, ha sido complejo”, dijo.

El comisionado explicó que ha visto disposición por parte del Gobierno estatal para apoyar a las familias, sin embargo, en estos momentos ha sido complicado pues por el tema de la pandemia no hay suficiente recurso para satisfacer todos los derechos que tienen.

“Es un poco lo que le he dicho, los derechos ustedes los tienen, que a veces no podamos cumplir plenamente el ejercicio de sus derechos en un primer momento, no quiere decir que no los tengan, sino que hay que ir haciendo que vayan avanzando y que se vayan reconociendo”, enfatizó.

Faltan instalaciones para atender a víctimas

Señaló que se encuentran por definir cuál es la estructura, el presupuesto y cuál es el fondo que tendrán de acuerdo a la ley y cómo será utilizado.

Aunque no cuenten con las instalaciones y el personal necesario, el comisionado se ha estado reuniendo con los diferentes colectivos de búsqueda, esto con la finalidad de estarlos escuchando y gestionando.

Ahorita soy yo solo pues, (las personas que ocupan) es ahorita lo que se está definiendo, pero por lo pronto necesitamos un equipo jurídico mínimo, gente de atención inmediata, gente que está prestando atención a las necesidades, porque yo no voy a poder, una sola persona no puede estar gestionando las múltiples necesidades, necesitas un equipo completo (...), no podría decir ahorita un número porque además son de estas cosas que habría que ver, pero por lo pronto un personal necesario para atender”, dijo.

Informó que las instalaciones de la comisión estarán ubicadas en Mineral de Cata, a un costado del Instituto de las Mujeres.

Sin presupuesto

Sergio Rochin mencionó que por el momento no tienen un presupuesto para trabajar, sin embargo, el Gobierno del Estado anteriormente aprobó un recurso, a lo que explicó que era específicamente para búsquedas y el cual no se ha utilizado todo, pero no sabe cuánto está disponible.

No sé cuánto queda porque lo está manejando la Secretaría de Gobierno todavía, y como les comente de aquí a diciembre lo va a manejar la Secretaria de Gobierno, con lo que quede sí se va a sumar al fondo que tenga la Comisión de Búsqueda”, agregó.

Explicó que el fondo de victimas incluirá el apoyo para los familiares de los desaparecidos, pero también incluyen a familiares de victimas de feminicidio, victimas de tortura y otros delitos y violaciones de derechos humanos.

Colectivos quedan satisfechos

Tras la primera reunión que sostuvieron los colectivos con el comisionado de víctimas, José Gutiérrez Cruz, vocero del colectivo A tu encuentro, comentó que fue una buena reunión y en ella trataron temas específicos con los familiares de las personas desaparecidas.

“El día de hoy es como para que él conozca al colectivo, el cómo estamos organizados y conozca un poco sobre las necesidades que hay y se empiece este diálogo y se empiece esta construcción sobre todo de los apoyos”, dijo.

Gutiérrez Cruz mencionó que el diálogo empezó igual que con la Comisión Estatal de Búsqueda y esperan trabajar bien.

Durante la reunión que tuvieron, el comisionado comentó que cuando no pueda realizar algunas cosas que beneficien a las víctimas, a lo que el vocero explicó que Rochin del Rincón tiene razón en ciertas medidas, pues no siempre se puede contar con el recurso para ayudar a la gran cantidad de personas víctimas de la violencia del estado.

Tardan en entregar cuerpos

Gutiérrez Cruz señaló que aunque ha habido hallazgo de cuerpos, la gente sigue desaparecida, pues no les brindan la información de quiénes son los cuerpos que están desenterrando.

Informó que el día 11 de noviembre, la Fiscalía hizo la entrega del cuerpo del esposo de una de las integrantes del colectivo A tu búsqueda, el cual fue hallado el pasado 11 de diciembre en las fosas de San Antonio el Rico.

Ayer le acaban de notificar a una compañera que su esposo estaba en la fosa de San Antonio el Rico que se encontró el 11 de diciembre, ya va a ser un año que lo encontraron, entonces no queremos que siga pasando eso”, dijo.

Con este caso van 9 en el colectivo A tu Encuentro donde la Fiscalía tiene los cuerpos por mucho tiempo y no los entrega.

La identidad de la última persona no ha sido revelada, pues la familia no ha dado luz verde para que se dé a conocer la identidad.

Revisarán trato que reciben familias

Tras haber escuchado a las personas y haberles manifestado que en muchas ocasiones los tratos hacia ellos son malos, mencionó que trabajarán en ello, por lo que pedirán a las diversas instituciones que conozcan los derechos que tienen las víctimas.

Lo que pasa muchas veces es que las instituciones no conocen plenamente los derechos de las víctimas y les dan un trato o una situación como le darían a cualquier otra persona que va a hacer una petición”, dijo.

Señaló que harán una gran labor de capacitación, formación y sensibilización a los servidores públicos de todos los niveles y a órganos autónomos, que tienen contacto con las víctimas.

“Hay que sensibilizar a la sociedad, no solo a los servidores públicos, que a fin de cuenta los servidores públicos venidos de la sociedad, hay que sensibilizar a las empresas porque resulta que muchas empresas despiden cuando van a búsquedas y eso lo prohíbe la ley”, indicó.

Esto lo harán, pues al escuchar a las personas, se dio cuenta que están llenos de dolor y sufrimiento por la falta de sus familiares, por lo que es importante capacitar a todos.

