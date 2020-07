Faltan vacunas de rotavirus y tuberculosis en IMSS de Irapuato

Irapuato.- Las vacunas que no tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Irapuato son la de rotavirus y tuberculosis que les aplican a recién nacidos.

De acuerdo a trabajadores de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social No.2 de Irapuato, ubicado sobre avenida Reforma, estas son las únicas vacunas con las que por el momento no cuentan.

Una enfermera del lugar explicó que no tienen fecha de cuándo estarían llegando, por lo que no se les da una fecha a las personas para que regresen.

Irazú Contreras, quien hace unos días tuvo a su hija en la Clínica del IMSS, dijo que a su pequeña recién nacida no se le aplicó ninguna vacuna, pues no las tenían, que el único medicamento que se le suministró fue vitamina K.

Cuando me dieron de alta solo me dijeron que no la tenían y que si podía darme una vuelta después”