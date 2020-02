'Veo familias sufriendo': LeBarón convocan a marcha por la seguridad

León.- “Cuando veo los número de Guanajuato veo familias sufriendo y por eso estamos aquí, para que todo México lo tenga muy claro”, adelantó Bryan LeBarón, quien junto con sus tíos Julián y Adrián estarán mañana en la Marcha por la vida y la Seguridad.

Los tres integrantes de esta familia procedente del estado de Coahuila que desde hace 9 años incursionaron en el activismo contra la delincuencia organizada confirmaron este sábado por la tarde su llegada a León para participar en esta marcha.

Cuestionados sobre la ola de violencia que se ha manifestado en la entidad con un total de 453 homicidios durante el primer mes de 2020, la cual posicionó a la entidad como el estado con más asesinatos del país, los integrantes de esta familia resaltaron la importancia de acudir a la invitación a la marcha.

Pero Bryan LeBaron, ante las preguntas de las cifras de homicidios en el Guanajuato, hizo hincapié en que las cifras le hicieron significado hasta después de la masacre de contra su familia.

No tenían el mismo sentido hasta que yo marché con cientos de víctimas que me mostraron sus fotos de sus seres queridos desaparecidos o muertos. Quiero que sepan que cada número representa una vida, y mi prima no fue solamente un número”, acotó