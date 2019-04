Familia de San Miguel comparte Cristo milagroso durante Semana Santa

León.- Con mangos, plátanos, piñas, papayas, naranjas y muchas flores fue como la familia Alonso tendió a su Cristo de dos siglos de antigüedad.

Lidia Alonso Fuentes y José Luis Valencia platicaron que su Cristo fue la mejor herencia que les dejaron sus ancestros.

Me lo regaló mi suegro, me dijo te voy a dar lo más sagrado que tengo en la vida. Yo siempre le ayudé a ponerle su altar y me lo dio, es muy milagroso, platicó José Luis.