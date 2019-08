Familia de muertos en accidente dicen tener pruebas de que sacerdote es el responsable

Dolores Hidalgo, Gto.- Familiares de Mario Gutiérrez, quien perdió la vida junto a su nieto en un accidente automovilístico en la carretera Dolores-San Miguel, desmintieron al obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia y pidieron la destitución del sacerdote Jorge, a quién acusan como el responsable de causar el accidente.

Mario Gutiérrez, hijo de un reconocido notario de Dolores Hidalgo, y su nieto menor de edad viajaban en un automóvil en la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende, a la altura de la comunidad San Gabriel.

En un video publicado por ‘TV Independencia’ se aprecia como en el automóvil Jetta color negro, donde viajaban el sacerdote Jorge y su chofer quienes iban aparentemente en estado de ebriedad, hay un cambio de conductor previo a que impactara contra la camioneta en donde viajaba Mario Gutiérrez, que a su vez no pudo controlar el vehículo y lo terminó estrellando una tolva.

Francisco Peña afirmó que el sacerdote junto a su chofer huyeron y nunca regresaron a la zona donde sucedió el accidente y posteriormente la Diócesis de Celaya lo envió a una clínica de rehabilitación a la Ciudad de México, donde trataría su alcoholismo.

“Él no es alcohólico, no toma con mucha frecuencia. Murió su mamá y por una depresión está tomando, pero no cabe duda qué hay culpa en eso. Él dice que no iba manejando pero tiene que ser solidario porque los dos tomaron, entonces él también es responsable”, afirmó el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia el domingo pasado.