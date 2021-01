Familia de trabajadores del Issste Léon ve morir a su mamá en sala de espera

León, Guanajuato.- Trabajadores del Hospital General del Issste de León vieron morir a su mamá, a causa de Covid, en la sala de espera donde estuvo dos días ante la falta de camas y atención médica.

La familia Hernández Ibarra ha vivido un doloroso calvario en estos días tras el fallecimiento de Martha Ibarra, de 85 años, debido a la saturación de enfermos de Covid en el Issste.

Los familiares de Martha tomaron un video donde muestran la saturación de pacientes que hay en la sala de espera, algunos en sillas de ruedas con tanques de oxígeno.

Comentó que desde hace dos días su mamá comenzó a sentirse mal, la llevaron al Hospital Regional de León del Issste donde un médico amigo les confirmó que tenía Covid, pero por falta de camas nunca la pasaron.

En el video se aprecia cómo la hija de Carlos, que es enfermera, reclama a los compañeros que no atiendan a su abuelita, y les subraya que ya se estaba comenzando a poner morada.

El Sindicato de Trabajadores del Issste, presidido por Gustavo Rodríguez, lamentó los hechos y señaló que hay saturación de pacientes, faltan camas y medicamentos, por lo que demandarán se abra una investigación de esta denuncia.

Me informan que en el hospital tenemos un problema: no hay camas; no han habilitado áreas para los pacientes que están desde la semana pasada en la sala de espera ahorita. Me comentan que tenemos 16 pacientes en sala de espera sin oxígeno ni medicamentos y están solicitando los familiares de los pacientes a los medios de comunicación”, señala uno de los dirigentes del sindicato, que pidió se reservara su nombre.