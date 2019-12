Familia identifica a expolicía entre cadáveres de fosa clandestina en Irapuato

Irapuato.- Uno de los cuerpos encontrados sepultados en la fosa clandestina en el Ejido San Antonio El Rico la tarde del jueves, al parecer corresponde al expolicía municipal, Antonio Ramírez Delgado, de aproximadamente, 38 años.

Su hija, en su cuenta de Facebook, publicó: “Te extrañaré como no tienes una idea y aunque nunca te decía lo mucho que te amo, siempre tendré en cuanta la gran persona, policía, jugador, y más que nada un gran padre que daba todo porque estuviéramos bien”.

La información fue confirmada por familiares y fuentes policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato.

La tarde de este sábado, su familia reconoció el cuerpo en el Servicio Médico Forense, luego de que personal de la Fiscalía Regional de Irapuato, supuestamente les notificó que era uno de los cuerpos que estaban sepultados en la calle Callejón de Hacienda, a espaldas del preescolar y telesecundaria del Ejido San Antonio El Rico.

El ex policía identificado como Antonio Ramírez Delgado, de 38 años. FOTO: redes sociales

Por mensaje de texto, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, precisó: “Fue policía, ya no lo era…lo que pasa que oficialmente no tenemos conocimiento, sólo la publicación de Face; la verdad no sabes bien qué pasó”.

La Fiscalía General del Estado, no ha dado información oficial sobre el resultado final del hallazgo y los peritajes en la fosa clandestina encontrada en la comunidad ubicada al norte de la ciudad, a unos 8 kilómetros de la cabecera. Mucho menos, el número de cadáveres encontrados.

Ante la petición de la información, el coordinador estatal de Comunicación Social de la Fiscalía, Elihú Ojeda, contestó por mensaje de texto: estoy esperando información para informarles, estoy pendiente”.