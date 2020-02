Familia ‘rompe en llanto’ al ver a joven asesinado

Cortazar.- Un hombre murió de varios disparos afuera del Estadio de Béisbol de Cortazar. Vecinos debieron haber escuchado las detonaciones, pero no salieron de sus casas por temor.

El hecho se registró cerca de las once de la mañana, cuando se informó al Sistema de Emergencias 911 sobre disparos en la calle Allende, precisamente en las inmediaciones del estadio Ignacio Flores.

Al lugar acudieron policías quienes vieron que, en la parte trasera del estacionamiento del campo deportivo, a espaldas de la primaria Justo Sierra estaba un hombre con lesiones de bala y ya no tenía signos vitales.

De inmediato acordonaron la escena e informaron del hecho al Ministerio Público.

Familia se lleva amarga sorpresa al ver el cadáver

Los vecinos sufrieron pánico al escuchar los balazos pero no salieron hasta momentos después del ataque. FOTO: AM

Al lugar arribaron varias personas quienes rompieron en llanto al ver el cadáver de quién dijeron era su familiar.

La mecánica del asesinato no se ha dado a conocer, aunque vecinos de la zona dijeron que antes de las once de la mañana escucharon al menos cinco disparos, sin embargo, no salieron de sus casas por temor a que los asesinos siguieran ahí.

