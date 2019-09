Familiares, amigos y compañeros dan último adiós a Gabriel

Juventino Rosas.- En la casa de sus abuelos es velado el cuerpo del estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya, Gabriel Luna Ibarra quien fue asesinado en un asalto la noche del sábado en Celaya.

Joaquín Orlando hermano de "Gabo", como era conocido por sus seres queridos y quién también es estudiante del Tecnológico en Ingeniería Mecánica exigió justicia y el esclarecimiento del homicidio de su hermano.

Compañeros de Gabriel, vestidos con playera blanca, se dieron cita para despedirse de su amigo a quien van a recordar cómo un estudiante excelente, deportista y gran amigo.

A las 3:30 de la tarde se llevará a cabo una misa de cuerpo presente en la Parroquia de la Santa Cruz, en dicho municipio.

Luego de la misa será llevado el cuerpo al panteón nuevo.

Compañeros, amigos y familiares de Gabriel Luna Ibarra reprobaron lo sucedido con el joven estudiante del Tecnológico de Celaya, quien tras un asalto fue herido y murió al recibir atención médica.

Tras la situación, la comunidad estudiantil del Tecnológico, además la ciudadanía, reaccionaron de manera contundente y exigen justicia para el joven Gabriel.

En redes sociales se pueden ver mensajes, primero de resignación para la familia de Gabriel Luna y en segundo para exigir justicia y que el hecho no quede impune.

En Facebook, el perfil del joven estudiante se llenó de despedidas y exigencias a la autoridad, además, de fotografías y anécdotas que pasaron sus compañeros junto a Gabriel Luna.

Han pasado tantas cosas por mi cabeza desde que me enteré de esta noticia. Me cuesta mucho comprender que físicamente ya no estás aquí, sin embargo, no te fuiste, te quedaste en el corazón de todas aquellas personas a las que impactaste", comentó el usuario Ian B. Ramos Gzz.