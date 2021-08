León, Guanajuato.- Los familiares de desaparecidos no harán búsquedas solos, que los pongan en riesgo.

Así se acordó en la reunión que la secretaria de Gobierno del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sostuvo con buscadoras que el pasado sábado 24 de julio fueron amenazadas por hombres armados luego de haber encontrado una posible fosa clandestina en la comunidad Pocitos, en el municipio de Romita, Guanajuato.

“Creemos que es muy importante, y así ha sido el mensaje, que no realicen búsqueda en lo individual sin avisar a la autoridad, sabemos que quieren ir y abarcar más puntos, y eso es válido y se respeta, sin embargo es importante que, por su propia seguridad, nos avisen para que podamos estar acompañándolas desde los trayectos hasta llegar a los lugares en donde hacen las prospecciones”, indicó.

Las buscadoras, anotó Libia García, están conscientes de que ese día se pusieron en riesgo y el acuerdo concreto ha sido que, en todo momento, avisen a la autoridad.

Desde hace más de un año decenas de personas buscan a sus seres queridos desaparecidos donde sospechan que hay entierros clandestinos.

Indicó que ellas traían un botón de pánico porque están adheridas al Mecanismo de Protección Federal para Defensoras de Derechos Humanos, pero que, por la zona en la que se encontraba, al parecer no resultó efectivo cuando lo activaron.

Integrantes de los colectivos “Hasta Encontrarte” y “Una Luz en mi camino” denunciaron que avisaron sobre el hallazgo el sábado en la tarde, pero no hubo respuesta. Después, en la carretera Irapuato-Cuerámaro debieron bajar de la camioneta para esconderse entre milpas cuando fueron amenazadas.

Libia García comentó que su ubicación se complicó porque no estaban localizables en teléfono “aunque hubo movilización desde temprano no había forma de hacer contacto, sus compañeras intentaban y no había respuesta y su servidora también”.

Búsquedas todo el año

Respecto a la queja de colectivos de que las búsquedas no son suficientes, dijo:

“La prospectiva que se hace para los puntos de búsqueda no es únicamente apuntarlos y calendarizar, hay un trabajo previo también por la seguridad de las familias. Obedecemos a un Protocolo Homologado de Búsqueda que no pone el Estado, que se aprobó en lo federal, y tenemos que seguir estos pasos”.

Mencionó que el calendario de búsqueda se realiza con las peticiones de familias.

“Ya tenemos lo que resta del año calendarizadas las búsquedas, los puntos por seguridad no se comparten. Entendemos su desesperación, quisieran que esto avanzara más, que hubiera más búsquedas, pero prácticamente todas las semanas se están llevando a cabo, el día de ayer estuvieron en Celaya”, puntualizó la Secretaria.

Las mujeres encontraron en ese sitio ropa y el hueso de una persona. La funcionaria dijo no tener mayor información del hallazgo que corresponde atender a la Fiscalía.

Por último en la reunión que hubo con las buscadoras que sufrieron este incidente estuvo también Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México.

