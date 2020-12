Familiares de desaparecidos buscarán reunión con Carlos Zamarripa

Irapuato.- Tras no recibir información por parte de la Fiscalía de Irapuato, familiares de dos de los cinco jóvenes que desaparecieron el pasado 8 de diciembre en el Barrio de Santa Anita, buscarán reunirse con Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general del Estado.

Emilio Arroyo Servín, familiar de una de las víctimas, informó que este lunes acudieron él y el papá de otro de los jóvenes por la información que habían solicitado, sin embargo, no les fue entregada con el argumento de que en la fiscalía local estaban ocupados.

No me dejaron entrar, dejaron pasar nada más al señor Epifanio, pero por comentarios (de personas) nos dijeron que aquí no van a hacer nada, entonces yo creo que mañana vamos a a Guanajuato a que nos atienda el fiscal Carlos Zamarripa para que agilice la investigación y nos den resultados”, dijo.

Señaló que el Fiscal de Guanajuato tiene la obligación de atenderlos pues es un servidor público y van a estar presionando para que les den un resultado.

El familiar, comentó que habían acudido a la fiscalía para llevar diferentes indicios para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, entre los cuales habían recibido una llamada donde les comentaron que los tenían en Silao, pero no les dieron información.

Mencionó que todos los datos de la investigación los han proporcionado ellos y que las autoridades no han hecho nada por encontrarlos.

No nos dan nada de información, herméticamente, no nos dicen nada, no nos dan resultados, no hacen absolutamente nada, entonces ya agotamos los términos, ya fuimos con el Ministerio Público y no nos dicen nada, hablamos con la agente investigadora de aquí de Irapuato, no hizo nada, hablamos con el fiscal Aguado y no hicieron nada”, refirió.