Familiares de desaparecidos ‘clausuran’ Subprocuraduría de Derechos Humanos

Irapuato.- Al grito de “Justicia” y con la acusación de que las autoridades de la Subprocuraduría de Derechos Humanos en Irapuato son omisas y no dan atención oportuna, se manifestaron familiares de personas desaparecidas de los colectivos Sembrando Comunidad y A Tu Encuentro.

En las instalaciones se colocaron mantas y cartulinas con diversas exigencias a dicha autoridad, que los familiares aseguran, no cumple con sus funciones y en ocasiones ni siquiera les dan la cara cuando solicitan avance de sus quejas.

José Gutiérrez, representante de los colectivos sostuvo una plática con el Subprocurador de Derechos Humanos de la Región B, Christian Ortiz Andrade, a quien le dijo que no han tenido respuesta de su oficina de varias denuncias interpuestas, entre ellas, una en contra del Gobernador del Estado.

Destacó que incluso cuando han buscado avances de sus quejas, el personal de la Subprocuraduría se ha burlado de ellos, no los han dejado pasar o no les contestan el teléfono.

Las familias que están buscando a sus familias fueron criminalizadas, no es la respuesta que se necesita de una Procuraduría de Derechos Humanos, nosotros no nos cerramos al diálogo, lo que queremos es ayudar a que las instituciones (...) consideramos que esta Procuraduría no están cuidando a los ciudadanos, están cuidando los intereses de otras personas o de ciertos sectores”, enfatizó.