Familiares de desaparecidos en Irapuato denuncian persecución de la Fiscalía

Irapuato.- Familiares de personas desaparecidas de los colectivos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, denunciaron persecución por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato.

La tarde de este jueves, Karla Martínez, integrante del colectivo A tu Encuentro denunció en redes sociales que agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado quisieron detenerla sin una orden de aprehensión.

A través de redes sociales, el colectivo publicó fotografías donde se podían ver varios agentes que intentaban detener a la mujer Irapuatense.

Dijo que después de haber sido detenida, ha visto una camioneta blanca afuera de su casa, lo que la ha hecho sentir insegura y perseguida.

Indicó que este jueves salió de su casa a realizar algunas compras, y al avanzar fue interceptada por una camioneta blanca similar a la que había visto antes, cuyos ocupantes le pudieron identificarse, le preguntaron a que se dedicaba y le tomaron fotografías.

Me dicen que me van a investigar si tengo alguna orden de aprehensión y que si no tengo me van a dejar ir en ese momento, después entre ellos se quedan hablando y ya después me dicen que me vaya (...) no es una revisión de motos normal, van sobre de mi, no sé por qué podrían estarme buscando", refirió.