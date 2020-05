Familiares de desaparecidos reanudarán identificación de cuerpos

Irapuato.- La identificación de cuerpos que están en el SEMEFO de Irapuato continuará en grupos de 10 personas, revelaron integrantes de los colectivos “A tu encuentro” y “Sembrando Comunidad”, integrado por familiares de personas desaparecidas .

La identificación fue suspendida el viernes pasado 22 de mayo, pero ahora se reanudarán, aunque no en el SEMEFO.

Van a estar citando de 10 en 10, nos van a estar citando de 10 personas para si poder estar en fiscalía, no va haber acceso en semefo por lo que es esta sucediendo (la pandemia)”, revelaron.

Los apoyos a familiares de personas desaparecidas serán reanudados, pues estos se habían visto suspendidos por la pandemia de coronavirus, explicaron

Tras reunirse con el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, Alfonso Ruiz Chico, familiares de personas no localizadas, explicaron que salieron satisfechos con la reunión pues pudieron aclarar varios puntos de los apoyos que les habían prometido.

Nos comentó que no se han podido dar las reuniones debido a la contingencia, pero en cuanto esto se regularice nos van a dar fecha. Estamos esperando también los apoyos tanto económicos como despensas”, dijo una de las mujeres que estuvo en la reunión.

Mencionó que entre la plática que sostuvieron con el funcionario, pidieron que José Gutiérrez, el vocero de los colectivos estuviera dentro del comité local el cual conformó la ley de personas desaparecidas, pues es la única persona en la que confían para que desempeñe ese cargo.

Otra de las integrantes del colectivo, dijo que a partir del 28 de mayo se comenzarán a repartir algunos de los apoyos que les habían prometido.

Es un apoyo que en realidad no sabemos si vaya a ser a todas, a veces el cual no se pertarte a todas es por errores que alguno como familia no dan”, refirió.