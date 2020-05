Familiares de desaparecidos se manifiestan; les negaron entrada al SEMEFO

Irapuato.- Colectivos formados por familiares de personas desaparecidas se manifestaron en las instalaciones del SEMEFO de Irapuato y la Fiscalía de la región B para exigir que les informen sobre los cuerpos encontrados en las fosas de Irapuato.

Pepe Gutiérrez, vocero de los colectivos “A tu encuentro” y “Sembrando comunidad”, comentó que el 11 de mayo se le envió un documento a la entonces Fiscal de la región B, Claudia Elizabeth Mota Ávalos, y a la secretaría particular del gobernador, igual que al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa, quienes firmaron de recibido, para la visita que tendrían al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para recibir información al respecto, pero a se les negó la entrada.

“Les mostramos el documento, donde a nosotros avisamos, el documento fue con atención al fiscal Carlos Zamarripa y era con copia con la Sub-Fiscal, Claudia Mota a la Fiscal Especializada en Derechos Humanos (...) al día de hoy no se recibió ninguna notificación, ahorita el médico forense dice que no le avisaron nada”, indicó.

Mencionó que lo mandaron a la entrada de la Fiscalía de Irapuato, pero le negaron la entrada y les pidieron que se reunieron otro día, lo cual se les hizo una falta de respeto pues había personas que viajaron de otros municipios como Celaya, Apaseo el Grande, Tarandacuao, Juventino Rosas, Valle de Santiago y otros que dejaron de lado sus trabajos para poder asistir.

Los colectivos se trasladaron a la entrada principal para ser atendidos por la fiscal. Aunque el vocero de los colectivos ingresó a las instalaciones de la Fiscalía Regional, tampoco se le atendió.

Tras no haber recibido respuesta alguna y estar esperando más de dos horas bajo los rayos del sol, los representantes de los colectivos y los familiares cerraron el tránsito de vehículos de la calle Vasco de Quiroga, exigiendo ser atendidos; tras 20 minutos de manifestación, se les informó que se les brindaría atención en grupos de 5 personas.

Durante la espera los familiares se organizaron y realizaron un pase de lista de todos los desaparecidos, donde gritaban sus nombres y la palabra ‘presente’ haciendo notar que estaban buscando justicia e información al respecto.

Algunos familiares denunciaron que existieron irregularidades en la identificación de cuerpos de personas por parte del SEMEFO, puesto que la semana pasada se entregó el cadáver del hijo de una de las integrantes del colectivo que tenían resguardado desde el día siguiente de su desaparición.

Yo viví un calvario de 8 meses y dos semanas porque ahí estaba el cuerpo de mi hijo, en el SEMEFO. Nunca me dijeron. Venía y venía y que no estaba y que no estaba”, dijo la madre.