Familiares de desaparecidos sufren calvario por lentitud de Fiscalía

Familiares de personas desaparecidas tienen que esperar meses o incluso años, para que las autoridades les entreguen los restos de sus familiares.

Los colectivos Sembrando Comunidad y A tu Encuentro, aseguran que Guanajuato sufre una crisis forense.

Guanajuato.- Alejandro desapareció el 5 de marzo de 2019. Su cráneo fue localizado por la Fiscalía General del Estado el 29 de marzo de ese mismo año, pero le fue entregado a su madre hasta el 4 de septiembre de 2020, un año y siete meses después de que fue localizado.

Lo más terrible es que para Celia, la mamá de Alejandro Gasca Montoya de 21 años, el infierno aún no termina, la búsqueda continúa porque quiere localizar el cuerpo completo de su hijo.

Sin embargo, la Fiscalía no ha realizado acciones de búsqueda en el sembradío de Colinas del Río de Cuchicuato, en Irapuato, en donde fue localizado parte del cuerpo, y su familia no ha sido notificada sobre algún avance en la investigación.

Los colectivos Sembrando Comunidad y A tu Encuentro, aseguran que la crisis forense ya está aquí.

En Guanajuato, la entrega de los restos de una persona desaparecida puede demorar mucho tiempo: meses, años, todos contados en minutos de angustia y sufrimiento para las familias.

‘La crisis forense está aquí’

José Gutiérrez Cruz, vocero de los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad, asegura que la crisis forense no se avecina, como la ha advertido el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato.

“La crisis forense ya está, no es algo que esté en el horizonte, está disfrazada, lo que no queremos, que es mucho nuestra postura, no queremos que sea una noticia super bárbara, de decir, ya estamos en una crisis porque hay elementos para comprobar en cuál crisis forense estamos y sobre todo que no hay investigaciones adecuadas para las familias”, dijo.

Sostuvo que los colectivos tienen documentado que hay casos en los que la Fiscalía ha tardado más de dos años en entregar los restos de personas (hay un caso en Salamanca y otro en Celaya).

Dos años en entregar el cuerpo de su esposo y papá de compañeras del colectivo. Se encuentra el cráneo de su papá al día siguiente de la desaparición a la entrada de la comunidad de Santa Rita.

“Nueve días después, el perito criminalista pone: está un cuerpo sin una cabeza en la comunidad de Santa Rita y ya cuando hacen el ADN se dan cuenta que es la misma persona”, relató.

También recordó el caso de Moisés, un joven de cuyos restos la Fiscalía tardó ocho meses en entregarlos a su familia.

El activista consideró que hay falta de coordinación entre el área de desaparición y homicidio de la Fiscalía, falta equipo, personal y especialistas forenses.

Con toda la violencia que ha ido en aumento, a eso le sumas estar encontrando fosas y en grandes cantidades, y los cuerpos, esto ya genera un problema en los Semefos...la crisis ya llegó”.

No hubo fiesta de cumpleaños

María esperaba celebrar el cumpleaños 18 de su hija Dulce Alejandra Marmolejo el 12 de septiembre pero en lugar de eso, 12 días antes tuvo que sepultar los restos de hija.

Dulce desapareció de su casa junto con su pareja, el 16 de julio en Irapuato.

Fue localizada sin vida el 21 de julio entre Apaseo el Alto y Querétaro. Su familia se enteró que estaba en el Semefo más de un mes después, el 27 de agosto.

El día que yo fui a la Fiscalía, ya tenía mi hija un mes y día en el Semefo, a mi hija la encuentran el día 21 de julio y yo me vine enterando hasta el 27 de agosto y todavía me dicen que me la iban a entregar hasta dentro de 15 días”, recordó María.

Localizó a su hija porque no dejó de buscarla; en uno de esos días acudió a pedir una copia de la carpeta de investigación del caso de su hija y le ofrecieron revisar fotografías. Al final de todas esa imágenes encontró el rostro sin vida de su hija.

Hoy se hace cargo del hijo pequeño que dejó su hija.

Un año y medio de espera

Celia recuerda que el 5 de marzo de 2019 discutió con su hijo, hablaron y resolvieron sus diferencias, después él le dijo que saldría, se despidió dándole un beso en la frente y se fue. Ya no volvió.

La familia de Alejandro pide a las autoridades buscar el resto de sus restos.

Ella comenzó a buscarlo tratando de localizar al amigo con el que lo vio irse, quien aseguró no saber nada.

El 9 de marzo interpuso la denuncia por la desaparición ante el Ministerio Público, ofreció datos que ella había investigado sobre su hijo y aún así le pidieron que recabara más información.

20 días después, la Fiscalía ya lo había encontrado o al menos parcialmente porque solo localizaron su cráneo.

A Celia le tomaron muestras de ADN hasta junio pero supo hasta mucho después que habían localizado restos de su hijo, pues la Fiscalía se los entregó hasta el 4 de septiembre de 2020.

Sigue buscando por solidaridad

Había pasado menos de una hora que se despidió de su pareja, Fernando Martínez, cuando Paula recibió una llamada, era él, quien le dijo que lo habían detenido y se encontraba en Silao.

Fernando fue privado de su libertad frente a su familia.

Pasó varias horas detenido y luego fue liberado. Cuando salió y caminaba con su familia, un comando armado los detuvo, los amagó y se llevaron a Fernando en un vehículo, detrás del cual circulaba una patrulla de policías de Silao.

Ahí comenzó el calvario de Paula, quien comenzó a buscarlo preguntando en todos los lugares posibles en Silao, en los Semefos.

En su búsqueda conoció a una mujer, a quien le arrebataron a su hijo el mismo día, bajo las mismas circunstancias, en el mismo vehículo.

Juntas se unieron a buscar, pero su compañera le informó algunas semanas después que había localizado a su hijo sin vida.

Luego Paula recibió una llamada del mejor amigo de Fernando, quien le dijo que en redes sociales circulaba una fotografía y existía la sospecha que fuera él.

Acudió a la Fiscalía de Irapuato a pedir información y recibió malos tratos, el 14 de agosto le llamaron para confirmarle que el cuerpo de Fernando había sido localizado en Celaya.

La liberación del cuerpo tardó horas, Paula sólo pudo velar unas horas al amor de su vida y luego le dijo adiós.

Hoy sigue buscando, pero ahora su búsqueda es por ayudar a las familias que aún no han podido despedirse de sus seres queridos.

“Cuando tú estás en lucha buscando a tu familiar, vas con la esperanza de poderlo encontrar vivo, que a lo mejor esté en algún lugar y un día va a llegar o te va a hablar, o te van a decir que lo encontraron golpeado, que está en un hospital o algo, son esperanzas y es lo que te mantiene, pero al momento de tu encontrar a tu familiar en una morgue es algo que te mata en vida.

Dice una frase: cuando te vi muerto en esa casa todos se dieron cuenta que tú moriste, pero nadie se dio cuenta que yo había muerto contigo”.

“Yo sigo en estas búsquedas porque yo ya viví, ya sé lo que se siente pasar por este infierno en el que por más que tú quieras buscar una salida, no puedes y sigues ahí; entonces quiero ayudar a todas esas familias que no tienen la posibilidad de buscar a su familiares, las madres que son personas de la tercera edad que no tienen la posibilidad de salir a buscar a sus hijos, a sus esposos”, compartió Paula.

