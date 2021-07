Persiguen hombres armados a familias de desaparecidos y hacen disparos

León, Guanajuato - Familiares de desaparecidos señalaron que fueron perseguidas por hombres armados cuando localizaron restos humanos e hicieron varios disparos al aire en Romita y ante ello colectivos demandan al Estado medidas de protección inmediata.

El hecho ocurrió el sábado en la zona entre Cuerámaro-Romita y Ciudad Manuel Doblado.

Las búsquedas no pueden parar y nosotras no podemos estar en este nivel de vulnerabilidad en el que nos encontramos por autoridades omisas en un estado rebasado por la violencia. ¡Justicia y mil veces justicia!”, exigieron un comunicado firmado por los colectivos “Hasta Encontrarte” y “Una Luz en mi Camino”.

Mencionaron que el día sábado varias compañeras salieron a buscar y alrededor de las 3 de la tarde encontraron los restos (ropa y hueso) de una persona en una fosa en la comunidad de Los Pocitos, en territorio de Romita en límites con Doblado.

Avisaron a las autoridades quienes dijeron llegarían al punto para hacer la exhumación , mientras que operadores del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos les dijeron que enviarían a la policía a “auxiliar”, esperaron cuatro horas pero nadie llegó.

Ante el riesgo de estar solas en ese punto decidieron retirarse, en camino sobre la carretera Cuerámaro-Irapuato se percataron de que hombres armados la seguían.

Se nos cerraron, nos bajamos de la camioneta y empezamos a correr a la milpa para perdernos, empezaron a disparar y decían que por andar de metiches nos iban a matar”, contó a AM Norma Patricia Barrón, una de las buscadoras que estuvo ahí.

Se escondieron y avisaron a las autoridades, la Policía Municipal de Abasolo y Fuerzas del Estado, dijo, llegaron casi a las 11 de la noche para protegerlas.

Norma Barrón apunta que no han tenido más información del hallazgo en la fosa.

La poca respuesta de las autoridades para invitar la desaparición de su seres queridos, insiste, los lleva a la desesperación de salir a buscar por su cuenta.

La Comisión Estatal de Búsqueda pone pretextos para acompañarnos, les damos nosotros posibles puntos de búsqueda pero se va el tiempo, no hay avance, y empieza la desesperación. No les interesa buscar. No hay humanidad”, lamentó.