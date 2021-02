Familias de jóvenes desaparecidos viven calvario esperando sus cuerpos

Irapuato.- A dos meses de que 5 jóvenes desaparecieran en el barrio de Santa Anita y 26 días de que los cuerpos de cuatro de ellos fueron encontrados en la colonia San Gabriel primera sección, los familiares piden a la Fiscalía General del Estado que les entreguen los cuerpos para darles sepultura.

Emilio Arroyo, familiar de María Guadalupe Mendoza, quien tenía 26 años, comentó que han hablado constantemente a la Fiscalía regional de Irapuato para que les den los cuerpos, pero sólo han recibido largas.

Es negativa siempre, que es mucho tramite, que todavia no los tienen, yo me imagino que es pura burocracia, no nos dan respuesta de nada.

Estamos mal, estamos muy consternados, de personas que no hacen nada, que no tienen ningún tipo de antecedente y nada, aparecen muertos, no es posible, gente inocente que por otra gente la pagan”, indicó.

Mencionó que algunos familiares de los otros jóvenes, se encuentran delicados de salud por la situación que enfrentan, lo que les impide hacer presión a las autoridades.

Piden agilizar pruebas

Roberto Mendoza, papá de Cecilia Karely Mendoza, quien tenía 14 años al desaparecer y quien no ha sido identificada al no tener rasgos o tatuajes, pide a la Fiscalía agilizar las pruebas de ADN.

Ahorita lo que queremos son los resultados del ADN, nosotros no estamos 100% seguros de que sea nuestra hija, que sea Karely, no tiene características físicas reconocibles en el cuerpo, pero son cuatro cuerpos, son con los que andaba, podría ser, pero pues que aceleren el proceso”, dijo.

Mencionó que saben que es un proceso largo y difícil, pero acusó que las autoridades no trabajaron en buscar a los jóvenes en vida.

Y resaltó que al no confirmarse aún que el cuarto cuerpo corresponde a Karely, mantienen la esperanza de que la menor siga con vida.

Aún hay un rayito de luz que como padre te dice no es, espérate, pero seguimos esperando, seguimos en las mismas”, comentó el papá de Cecilia Karely.

Acusan malos tratos

Por su parte, el señor Epifanio García, abuelo de Mario Fernando Ramírez, de 22 años, acusó malos tratos de las autoridades.

A mi inclusive ya me hicieron a un lado, a mi ya me dijeron que no me van a dar información, que solamente tendría que ser al papá de mi nieto o a mi nieta, cuando yo soy familiar directo, ya no me dan información de nada, no me contestan, teníamos una cita con Aguado (Fiscal Regional) y jamas, jamas nos dio la oportunidad de hablar con él”, contó.

Exigió que les entreguen los cuerpos y les apoyen para poder cremar sus restos, así como que den con los responsables de su muerte.

El señor Epifanio dijo que han recibido comentarios de que los jóvenes estaban metidos en las drogas o en malos pasos, pero aseguró que no es así.

Les demostramos que son personas de bien y aún así no nos dan información de nada, ¿qué queremos? que se haga justicia, que se esclarezca y se llegue al fondo de esto, porque hoy fueron nuestros familiares, ¿y mañana quién?, ya no queremos que pase nada más de esto porque en verdad es un dolor insoportable”, enfatizó.

