León, Guanajuato.- Farmacias especializadas y de genéricos de León reportan desabasto de metotrexato desde hace varios meses.

La falta del fármaco no sólo afecta a pacientes con cáncer, sino también a enfermos de artritis reumatoide, a quienes también se les prescribe dicho medicamento.

AM realizó un recorrido por varias farmacias de León, donde se confirmó el desabasto de esta medicina, la cual tenía un costo de 185 a 500 pesos dependiendo la presentación o cantidad de tabletas, dijeron trabajadores de estos establecimientos.

Empleados de farmacias de León señalaron que desde hace meses el laboratorio Pisa dejó de surtir el metotrexato. Foto: Dulce Muñoz Barajas

"No lo tenemos en ninguna sucursal, sí lo manejamos, pero desde hace más de un año no nos llega, no sabemos por qué no hay, nos dejó de llegar en abril del año pasado y de ahí a la fecha ya no llegó", comentó la trabajadora de una farmacia especializada ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos en la Zona Centro.

También dijo desconocer el motivo de la escasez del fármaco y aseguró que no hay una fecha de cuándo se podría volver a surtir.

En otra farmacia especializada se informó que ya no venden el medicamento debido a la falta del mismo, pues meses atrás el laboratorio Pisa dejó de surtir el metotrexato.

"Está muy difícil conseguirlo ahorita porque como es oncológico y muchos medicamentos oncológicos los están dando de baja y mandando para el Seguro, es un problema porque el IMSS no lo vende. Lo teníamos a 500 pesos", dijo el empleado de esta farmacia ubicada en la calle 20 de Enero de la colonia Obregón.

En otras dos farmacias se mencionó que desde hace varios meses el metotrexato está como faltante de laboratorio y tampoco hay certeza de cuándo se regularice su abasto.

"Me aparece en el sistema, pero no lo tengo y no hay en ninguna sucursal. No hay fecha para que lo surtan porque como ya no hay en almacén, pues la verdad no sé si nos lo vayan a volver a surtir", lamentó la empleada de un farmacia ISSEG en donde se ofertaba una caja de 50 tabletas de metotrexato a 321 pesos.

‘Me pongo muy mal, no puedo trabajar’

María López Barajas hace seis años fue diagnosticada con artritis reumatoide, pero apenas hace cinco meses empezó a batallar para conseguir el metotrexato, medicamento que no debe suspender y tomar dos veces a la semana.

"En el tiempo que tengo con la enfermedad nunca había faltado el medicamento, fue hasta ahora que empezó la pandemia.

“No hay desde hace cinco meses y tengo que tomarlo dos veces por semana, son seis pastillas, si no me lo tomo me pongo muy mal y no puedo trabajar, y lo malo es que no hay otro medicamento que lo supla", platicó preocupada.

María se atiende en un hospital particular y recordó que la última vez (en enero) que compró este fármaco en una farmacia de genéricos le costó 185 pesos.

IMSS y SSG aseguran que hay abasto

Por otro lado, la delegación del IMSS en Guanajuato y la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) aseguraron no tener reportes de desabasto de Metotrexato en sus clínicas y hospitales.