Farmacias, ferreterías y refaccionarias de Irapuato relajan medidas sanitarias

Irapuato, Guanajuato.- En los últimos días, la Dirección de Fiscalización ha emitido apercibimientos a cinco establecimientos por relajar las medidas de prevención ante el COVID-19, por lo que el director, Javier Ortega Salas, hizo un llamado a respetar los lineamientos de reactivación económica.

Comentó que han detectado que las medidas se relajaron en establecimientos como ferreterías, refaccionarias y hasta farmacias.

Vamos a reiniciar la operatividad para seguir supervisando a los establecimientos para que sigan con sus protocolos, nos hemos percatado en este proceso de revisión que hay lugares que no están llevando sus protocolos, o los relajaron o ya no los están llevando”, dijo.

El titular de Fiscalización indicó que en una primera revisión se da un apercibimiento y si al volver a revisar se siguen sin cumplir los protocolos, pueden proceder a suspensión de actividades hasta por 15 días o a una clausura.

Tras el cambio de Semáforo de Reactivación Económica, a color amarillo, en Irapuato se dio a conocer que ya pueden reactivarse si cumplen con el protocolo el Teatro de la Ciudad, Inforum, auditorios, balnearios, bares, cantinas, billares, centros nocturnos, antros y casinos, a un 30% de su capacidad.

Ortega Salas indicó que este jueves 8 de octubre, ya recibieron a varios propietarios de establecimientos que buscan reactivarse y están presentando sus protocolos de seguridad sanitaria, para obtener una cita de revisión física del lugar; recordó que el límite de cierre será a las 11:59 de la noche.

Agregó que se reunirán también con representantes de canchas de futbol para enfatizar que pueden utilizarse, pero sin porras o acompañantes, situación que será revisada en próximos días.

Enfatizó que aunque el semáforo de reactivación se encuentra en amarillo, los ciudadanos deben continuar con los cuidados que marca el semáforo rojo, y no relajar las medidas, para evitar un brote mayor de Coronavirus.

Pedirle a los empresarios que no bajemos la guardia (...) el proceso de reapertura se tiene que ir dando paulatinamente, pero si no nos ayudamos entre nosotros y la ciudadanía no ayuda también, puede ocasionar que en cierto momento regresemos a un semáforo naranja o un semáforo rojo”, finalizó.