Federación reparte vacunas pero no llegan a Guanajuato, acusa SSG

Guanajuato capital.- El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, acusó un manejo discrecional en el suministro de vacunas de parte del Gobierno Federal, pues aseguró que se entregan a ciertas instituciones o entidades, pero en el caso de Guanajuato no ha sido regular.

Parece que fuera discrecional porque sí nos enteramos que llegan a algunas instituciones o algunas entidades federativas y no a Guanajuato… se me cae la cara de vergüenza cuando una madre de familia da vueltas y vueltas por centros de salud y hospitales y no encuentra las vacunas”, comentó durante la mesa de trabajo que sostuvo con diputados locales.