Felipe Calderón alerta sobre una crisis económica

León.- Felipe Calderón criticó que el actual Gobierno Federal haya implementado programas de apoyos económicos como los que hay para adultos mayores y jóvenes que no estudian ni trabajan, que además no se manejan con reglas claras.

“El grueso del dinero de la administración se está cambiando a efectivo y en la calle, que no genera capital, la clave para que un país salga es invertir, en capital humano y físico”, dijo durante una conferencia ayer en León.

Acusó que esto es con el fin de crear una base electoral para sostener políticamente a este nuevo gobierno.

Cancelación de NAIM

“Es el peor arranque económico que ha habido en un sexenio salvo el caso de Ernesto Zedillo que le tocó la crisis de la devaluación. Los pronósticos se han venido reduciendo”, indicó.

En este mismo sentido reprochó que se esté reduciendo el recurso en diferentes materias como salud, procuración de justicia, medio ambiente, etcétera y se cancelen proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que dan una mala imagen a los inversionistas.

Pero en contraste se apueste por proyectos como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, que no son viables.

Crisis financiera en EEUU afecta a México

El ex mandatario federal recordó que durante su mandato hubo una fuerte crisis financiera en Estados Unidos, lo que afectó significativamente a la economía de México y se dio un gran déficit público, para lo cual tuvo que aumentar impuestos, por lo cual reconoció que tuvo que pagar un costo político.

Y reconoció que las empresas globales pensaban en cerrar porque no había ventas, una de ellas fue Mabe, instalada en Celaya, lo cual evitaron sugiriendo a empresas que en lugar de cerrar despidieran a los trabajadores que ganaran una tercera parte menos, así se logró retenerlas.

Invita a sumarse a México Libre

Calderón Hinojosa alertó que la democracia está en riesgo al estar gobernando un partido hegemónico y sobre un colapso de los partidos tradicionales.

“¿Qué hacer?, lo primero es no acomodarnos al nuevo autoritarismo, no resignarse, no tratar de quedar bien con el nuevo gobierno. Yo creo que uno de los problemas que tuvo venezuela es que durante doce años, la ciudadanía no se organizó”, expresó y aprovechó para criticar que el PAN se ha cerrado a la ciudadanía y lo controlan unos cuantos.

Es por eso que hizo un llamado a la ciudadanía a organizarse y fortalecer su participación, pero desde una plataforma política, hecha con principios y que busque el bien común.

Margarita Zavala

En este sentido, invitó a sumarse a México Libre, el nuevo partido que está conformando junto con su esposa, Margarita Zavala.

“Buscamos un nuevo tipo de político, que es quien saca la basura y la pone en su lugar, lleva los niños a la escuela, quien paga sus impuestos, quien trabaja para salir adelante, que respetan a otros ciudadanos, amas de casa, profesionistas, empresarios, gente que no ha participado”, enfatizó.

Recordó que necesitan 250 mil afiliaciones y llevar a cabo 200 asambleas distritales, de las cuales llevan unas tres en León, donde volverán a tener otra el próximo 25 de agosto.