Susy Villegas sigue en Italia tras su feminicidio; familia no ha podido traerla a Guanajuato

Italia.- La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional está gestionando la posibilidad de apoyar con el vuelo de un familiar de la leonesa Susana “Susy” Villegas Guzmán, para que pueda viajar a Italia y atender todos los requerimientos necesarios para trasladar a Guanajuato el cuerpo de esta mujer que fue víctima de feminicidio por parte de su esposo Jaime Rodríguez.

También se estableció contacto telefónico con personal del Consulado Mexicano en Milán, para que sus familiares pudieran conocer y atender toda la tramitología necesaria para el traslado de los restos de Silvia Susana “Susy” Villegas Guzmán.

Susy Villegas fue asfixiada por su esposo mientras dormía

AM publicó que tras 19 años de matrimonio en los que Susy Villegas vivió maltrato físico y psicológico por parte de su esposo Jaime Rodríguez, la leonesa fue asesinada por su marido la madrugada del viernes 18 de junio en Arese, un poblado en Milán, Italia.

Según el relato de la hermana Lucy a AM, el hombre asfixió a su esposa con una almohada mientras dormía.

El hombre fue detenido ese mismo día por el feminicidio y la familia de la mujer, que vive en León, pide apoyo económico para poder repatriar su cuerpo y pelear la custodia de sus tres hijos, uno de ellos de 18 años y el otro de 15 años.

Familia sabía de la violencia que sufría Susy y trataron de ayudarla

Silvia Susana “Susy” Villegas Guzmán estaba casada con Jaime Moisés Rodríguez, de 41 años y originario de Zapopan, Jalisco.

Según contó su hermana a AM, desde hace varios años la familia conocía la violencia que vivía Susy, quien hubiera querido dejar a su marido hace tiempo, pero no lo hizo por no dejar a sus hijos sin padre.

En 2011, Lucy llevó a Susy a la Defensoría de Oficio en León, pero lograron una conciliación entre el matrimonio.

Comunicación Social de la Secretaría del Migrante de Guanajuato informó que el 21 de junio tuvo conocimiento del caso y atendió a los familiares de Silvia Susana Villegas. A partir de entonces, se ha mantenido comunicación cercana y permanente con los familiares de la víctima, con el objetivo de brindar acompañamiento y asesoramiento legal.

“La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional seguirá en contacto con los familiares y realizará las gestiones necesarias, hasta asegurar la repatriación del cuerpo y de los menores al estado de Guanajuato”, agregó.

MCMH