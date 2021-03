Silao, Guanajuato.- Bibiana Monserrat, una niña de 12 años, fue asesinada el 6 de marzo pasado en Silao, por lo que colectivos feministas convocan a una marcha hoy a las 12:30 de la tarde en plaza Libertad y de ahí partirán hacia la Presidencia Municipal para exigir justicia.

Asimismo, para quienes no puedan acudir a la marcha se realizó otra convocatoria para una protesta virtual a las 12:00 del día, los participantes deberán subir una foto de la ofrenda a Monse con el hashtag #JusticiaParaMonse.

Monse fue presuntamente asesinada por en un intento de abuso sexual

Bibiana Montserrat era una niña muy alegre, con sueños y una vida por delante, una niña que no le hacía daño a nadie, que vivía feliz con su familia. Lamentablemente, el pasado 6 de marzo, presuntamente un hombre que se hacía llamar su cuñado, la agredió sexualmente y la mató a golpes al intentar abusar de ella.

Mientras los vecinos y la familia escuchaban los gritos tan desgarradores que la pequeña daba. Monse vivió sus últimos momentos en agonía; no obstante, según versiones extraoficiales el presunto agresor podría salir libre al pagar una fianza.

Ante la posible liberación del presunto asesino, feministas convocaron a la protesta para exigir a las autoridades que el culpable no quede impune.

“Hoy nos pronunciamos con dolor y sed de justicia, puesto que nuestro sistema penal es deficiente y las autoridades tienen una inclinación a favor de los culpables.

Vivimos en un país con un Ministerio Público incompetente y un gobierno de risa, que se indigna más por una pared rayada, que porque el feminicida de Monse está a punto de salir en libertad bajo fianza.

Bibis, como su familia le decía, merece justicia y a su nombre, hoy pedimos por ella, para que su feminicida no salga libre y no vuelva a dañar a ninguna niña, para que no vuelva a tener un día en paz, hoy pedimos que compartan su historia, para que todo el mundo sepa que no estamos todas, nos falta Monse”, escribieron feministas en la convocatoria publicada redes sociales.

Manifestantantes afirmaron que la marcha hacia Presidencia Municipal de Silao también será en apoyo a la familia de Monse, porque hoy más que nunca necesitan saber que no están solos y que las feministas están indignadas por la falta de justicia que hay en esa ciudad.

En la convocatoria se pide a los participantes vestir usar ropa blanca, llevar flores, carteles y hacer mucho ruido.

También protestarán en León por asesinato de Monse

La Colectiva Feminista Felinas RAD de León también convoca a una marcha pacífica mañana en nombre de Bibiana Monserrat.

El punto de reunión será en el Forum Cultural Guanajuato a las 4 de la tarde, tomarán rumbo por la Calzada de los Héroes para finalizar en el Arco de la calzada y colocar las flores y veladoras en honor a la niña asesinada.



DA