Feministas toman el puente del amor para exhibir la otra cara de la maternidad

León.- Las historias y ropas de una veintena de mujeres se instalaron esta mañana en el Puente del Amor para visibilizar la violencia que viven las madres guanajuatenses y el sentir general de las mujeres respecto a la maternidad.

Se trata de una intervención hecha durante esta mañana por la colectiva "Barrio Feminista".

Con sinchos fijaron en los barandales del puente carteles con historias de mujeres y ropas que acompañan cada una de estas historias.

Comparten historias de otras caras de la maternidad. Foto: José Antonio Castro

Distintas maternidades

La organización señaló que esta intervención en el Puente del Amor fue con motivo de la reciente conmemoración del 10 de mayo.

"Intervenimos en el espacio público con historias de madres, víctimas de feminicidios, malas madres, madres adolescentes, madres amorosas, madres abandonadas, todas las madres", expusieron en su página de Facebook.

La organización señaló a am que esta manifestación, "también es para no olvidar que la maternidad debe ser un deseo y no una imposición social".