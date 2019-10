Feria Hannover Messe superó las expectativas, afirma Gobernador

León.- Un total de 30 mil asistentes, una derrama económica por más de 400 millones de pesos y 52 millones de dólares por cierre de negocios generó la primera edición de la Feria de Hannover Messe celebrada en León.

Durante la presentación de los resultados de uno de los eventos industriales más importantes realizados en la ciudad, este martes el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que la Feria de Hannover Messe ha sido un evento que rebasó todas las expectativas.

Respecto a la Reunión Anual de Industriales (RAI) evento que se llevó a cabo en el marco de la Feria de Hannover Messe y que por primera vez se realizó en Guanajuato el ejecutivo estatal destacó que aprovechó cada momento para cerrar negocios que beneficien a la entidad.

Si hiciera ese tour para traer inversiones me llevaría meses para que me recibieran y me costaría en vuelos, en viajes y en horas y tuve a todos los industriales ahí reunidos por lo que aproveché cada espacio que me dieron para cerrar negocios para Guanajuato y para invitarlos a invertir", explicó.