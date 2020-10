Feria de Alfeñiques beneficia a comerciantes de Plaza del Comercio Popular, en Irapuato

La Feria de Alfeñiques se realiza en la Plaza del Comercio Popular.

Ésta inició el miércoles y termina el 4 de noviembre.

Se amplió el horario de apertura de la Plaza.

Irapuato, Guanajuato.- Los comerciantes de la Plaza del Comercio Popular esperan que sus ventas se vean beneficiadas con la apertura de la Feria de Alfeñiques (del 7 de octubre al 4 de noviembre), pues desde que abrieron la plaza no han logrado que las ventas repunten.

La Plaza del Comercio Popular estuvo cerrada por tres meses. Foto: Eribaldo Gutiérrez.

Juan Antonio Ramírez, vendedor de diversos artículos, comentó que tienen la esperanza de que sí haya un aumento en sus ventas, pues además de que comenzó la Feria de Alfeñiques, les dieron permiso que se abrirá la plaza para más personas.

Ayer nos enviaron un comunicado donde decía que ya podían entrar los niños y ya se iba a abrir la plaza, en segundo lugar siempre la Feria de Alfeñiques levanta más la plaza, siempre hemos trabajado con los compañeros de los alfeñiques y siempre nos ha ayudado mucho a que esto se levante”, dijo.

Comentó que las ventas después de haber estado cerrados por alrededor de tres meses no habían repuntado, pues estas bajaron hasta 80% menos de las que tenían antes de la pandemia y esto se debía a que se tenía restringida la entrada a niños, adultos mayores y embarazadas.

La Feria de Alfeñiques sería la tabla de salvación para comerciantes de la plaza. Foto: Eribaldo Gutiérrez.

La crisis les ha afectado a varios compañeros de plaza, pues no todos han regresado a abrir sus comercios, sin embargo, no tienen el padrón de cuántos cerraron ya que no han tenido oportunidad de verificar cuáles si han cerrado definitivamente.

Alexis Soto, vendedor de ropa, dijo que sus ventas han estado a un 70% menos que tenían antes de la contingencia y espera que con esta temporada que año con año les ayuda, puedan atraer a más gente.

De un 100% disminuyeron hasta un 70%, muchísimo. Nos afectó el que no podíamos abrir, la gente se fue yendo de poco a poco y ahorita con la apertura comienzan a venir pero es muy poca”, dijo.

Espera que ahora que les extendieron el horario para trabajar, de 9 de la mañana a 9 de la noche, pueda haber más gente que entre a comprar.

AM