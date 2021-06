Irapuato, Guanajuato.- Los integrantes de la Unión Ganadera Regional de Guanajuato no fueron contemplados para la Feria de Verano de León, lo que deja sin oportunidad de fortalecer la economía de los ganaderos de la entidad, señaló el Presidente, Guillermo Reynoso Zavala.

Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a que realicen eventos en beneficio de los ganaderos, que se han visto fuertemente afectados por la pandemia de COVID-19 y no han tenido suficientes apoyos.

La Feria de Verano se realizará del 2 al 25 de julio, formato que se adecuó a las condiciones de la pandemia de COVID-19.

En ediciones anteriores de la feria de León, se establecía un pabellón ganadero, en el que tenían oportunidad de vender y comprar ganado, para sustituir sus animales viejos y tener mejor genética que ofrecer a sus clientes.

“Desgraciadamente el año pasado por el COVID no hubo feria en ningún municipio (..) vimos con tristeza que se va a hacer el evento pero no nos mandaron llamar para participar, la unión tiene una nave ganadera entre las velarias y el palenque, va a estar vacío el espacio”, indicó.

Reynoso Zavala comentó que muchos integrantes de la unión están interesados en que se retome su participación en las ferias, a más de un año de no poder comprar ganado, lo que resulta una afectación a su economía.

“No nos tomaron en cuenta, no nos mandaron llamar, por lo que veo van a ser únicamente los juegos, conciertos, pero la cuestión de la promoción o de la mejora genética no la estamos viendo porque no ha habido ferias ganaderas”, reiteró.

El Presidente de la Unión dijo que las actuales condiciones sanitarias ya permiten la realización de eventos grandes, aunque hasta el momento, no se ha realizado ninguna feria que tradicionalmente se llevaban a cabo en los primeros meses del año.

“Ojalá y deveras nos tomaran en cuenta para que los eventos ganaderos se vuelvan a retomar (...) pensaba que en la feria de León nos iban a llamar y ahí están las instalaciones, pero desgraciadamente seguimos sin tener eventos para la mejora genética”, enfatizó.

Asimismo, destacó que si bien ha habido subastas de toros por internet, los ganaderos no han podido aprovecharlas, pues muchos no manejan redes sociales o no están familiarizados con la tecnología.

“Ellos quieren ver físicamente el animal que quieren comprar, de la vista nace el amor, muchos de nuestros ganaderos son de la tercera edad que no dominan las redes sociales”, finalizó.