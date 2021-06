León, Guanajuato.- Luego de 15 meses sin poder regresar a los escenarios en México, Raymundo Campa, mejor conocido como el payaso “Mundo” tuvo que probar suerte en los Estados Unidos, como chófer de tráiler y mecánico de las “Monster Truck”.

Su presentación en la Feria de León 2020, como desde hace 37 años, fue la última ocasión que pudo disfrutar lo que más le apasiona en la vida, que es presentarse en el circo en compañía de su familia y ver la sonrisa del público.

Foto: Omar Ramírez.

Luego de buscar actividades alternas, vender varias de sus propiedades, entre ellas una camioneta en la que trasladaba a los personajes de Robert Circus; al ver que la situación no mejoraba, decidió buscar una oportunidad en el extranjero, en donde al inicio presentó su espectáculo del hombre bala, sin embargo, días después se lo cancelaron por considerar que no estaba acorde al programa de las camionetas, contó en entrevista con AM.

'Mundo' debe ganarse el sustento con show monster trucks

La situación me obligó a irme a buscar la tortilla por otro lado, era la única forma de seguir caminando, ahora estoy trabajando en un show se llama monster trucks, estoy como chofer de tráiler y mecánico de las camionetas monster”.

Texas, Georgia, Tennessee y Florida son parte de los lugares en donde ha viajado desde su llegada a los Estados Unidos para ayudar en la presentación del espectáculo que se realiza al aire libre.

“La realidad es muy difícil en México, después de la Feria de enero del 2020 en León nos quedamos sin trabajo, el resto de presentaciones nos fueron canceladas. Yo solamente espero que mi querido público de León no se olvide que el payaso que más los quiere es Mundo y espero poder regresar a mi tierra y poder ver a toda mi hermosa gente de León”.

Recordó que, entre abril y mayo del año pasado, tuvo que sacar a “flote” a su familia y ayudar a aquellos compañeros que se quedaron en la carpa al no poder regresar a sus hogares, luego de las diversas restricciones sanitarias.

No vendrá este verano a la Feria de León

Mencionó que ve complicado que pueda estar en la próxima Feria de Verano, pero adelantó que estrenarán diversos espectáculos al aire libre entre ellos el acto de trapecios “Y mi Robie es el bueno, ya tiene que ir escribiendo historia”.

Contó que además de ser conductor de tráiler, ha comenzado a cubrir una serie de trabajos como el armado y desarmado de las camionetas monster, así como la instalación del alumbrado que se usa en el área para protección de la gente y lavar los tráileres cada vez que se cambia el show, en total son 8 camionetas monster y 8 tráileres para trasladarlas.

Foto: Omar Ramírez.

“Echamos mecánica y tengo que agradecer al esposo de una prima que está aquí y me ha enseñado bastante sobre cómo arreglar este tipo de camionetas”.

Contó que su llegada a trabajar en Estados Unidos fue una larga travesía en la que tuvo por primera vez que manejar un tráiler.

“Tenía que hacer un viaje con un tráiler de mil 800 millas de Sarasota Florida a Yuma Arizona les urgía y nos llevaron a mí y a Robbie en avión a Orlando y de ahí a Sarasota, pero yo nunca había manejado un camión, y Estados Unidos son muchas restricciones y papeleo, así que tuve que llenar un libro de inspección y seguir apuntando todo lo que haces en el camino...fue otra aventura”.

Aseguró que el acto circense que más complicado le ha sido superar ha sido el de la pandemia.

