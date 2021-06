Feria de Verano sí tendrá gallos y conciertos, pero con restricciones

León, Guanajuato.- La Feria de Verano de León sí tendrá peleas de gallos y conciertos con más de cuatro mil personas siempre y cuando la próxima semana la Secretaría de Salud haga su diagnóstico y apruebe la realización del evento.

Lo anterior fue confirmado por el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez, quien dijo no dará más detalles hasta la próxima semana cuando se pronuncie el sector salud.

En una reunión con integrantes del Club Rotario León, el exdiputado aseguró que están preparados para realizar la Feria, aunque el Gobierno del Estado tiene la última palabra.

Nosotros estamos preparados, pero será la Secretaría de Salud quien determine (si hay o no Feria)”, dijo Muñoz Márquez a los asistentes.

Aún ven viable que se realice

Fuentes cercanas a la Secretaría de Salud informaron que hasta este momento, al analizar el número de contagios y de personas fallecidas, el evento es viable siempre y cuando la mayoría de los eventos se lleven a cabo al aire libre y se atiendan protocolos estrictos de salud.

“La fecha clave para determinar si se avanzaba o no en la realización del evento del Distrito León MX (Feria de León) era el Día de las Madres, el 10 de mayo, en donde se pronosticaba un aumento de contagios de COVID, pero esto no sucedió, las cifras están disminuyendo considerablemente y no hay argumentos para que no se realice”, dijo la fuente a AM.

La próxima semana se reunirán ambas partes para llegar a una conclusión final, que hasta esta semana es que sí se llevará a cabo la Feria de León del 2 al 25 de julio.

Además, sí se realizarán las tradicionales peleas de gallos en el Palenque de la Feria, pero no habrá variedad musical como cada año cuando al término de los combates y tras realizar rifas se presentaban artistas de renombre.

Donde sí habrá eventos masivos será en la Velaria de la Feria, donde proyectan reunir hasta cuatro mil personas para conciertos de música popular.

En el lugar habrá delimitaciones en espacio para que pudieran estar juntas entre cuatro y ocho personas.

Juan Carlos Muñoz aseguró ante los rotarios que gracias a la intención de realizar la Feria en León, ciudades como Durango, Morelia, Querétaro y Saltillo anunciaron que sí van a realizar sus ferias este año.

Integrantes del Club Rotario León le pidieron al Presidente del Patronato de la Feria que incluya en el Distrito León MX a negocios tradicionales de comida como guacamayas, jícamas, nieves, cebadinas, que forman parte del folclor gastronómico de la ciudad y que no tienen los recursos para adquirir un espacio en esas instalaciones.

Juan Carlos Muñoz les aseguró a los rotarios que ya analizan esa posibilidad para apoyarlos y aumentar la participación de expositores.

MCMH