León, Guanajuato.- Expositores del Pabellón Guanajuato y Zona de Full Tracks de la Marca Gto que se encuentran en la Feria de Verano León 2021, aseguraron que su ventas han mejorado un 20% de cuando empezaron, este aumento que tuvieron lo atribuyen a la entrada gratuita que fue otorgada por el Patronato de la Feria.

Pabellón Guanajuato, está conformado por más de 50 expositores de diferentes municipios del estado.

Desde que comenzó la Feria de Verano 2021, parte de los que conforman este espacio aseguraron que sus ventas habían estado bajas, incluso había quienes comenzaban a desesperarse por la poca afluencia.

Sin embargo, desde que el Patronato de la Feria Estatal de León informó que las entradas serían gratuitas hasta que termine la edición de verano, los comerciantes de la zona de artesanías del Pabellón comenzaron a tener más visitas y consumos durante los fines de semana.

Sí aumentó y nos mejoró con la entrada gratis, eso si no llega al nivel que teníamos en la Feria de León que hacían en enero, he participado en dos ferias, el año pasado y esta y la pasada si me fue muy bien, en fin de semana hay más gente y con actitud siempre positiva de que venga mucha gente, ya que para finales de la feria estaremos haciendo algunas ofertas para irnos con la menor mercancía”, mencionó Tomás Cano del negocio Nayelis Cortazar.