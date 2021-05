Feria de Verano no tendrá conciertos en Palenque; conoce qué cambios habrá

León, Guanajuato.- La ‘Feria de Verano’ que se espera celebrar en julio en León será muy diferente a la que estamos acostumbrados.

Queremos dejar claro que más que una feria es un festival, que no será igual a nuestra Feria de enero, no habrá espectáculos como el palenque de gallos, evitará aglomeraciones y se buscará traer a artistas que tampoco provoquen grandes aglomeraciones, sino algo más familiar”, dijo una persona involucrada en los preparativos, que pidió no ser identificada.