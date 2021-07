León, Guanajuato.- Ante la controversia que continúa en redes sobre asistir o no a la Feria de Verano León 2021, el presidente del Patronato de de la Feria Estatal de León, Juan Carlos Muñoz Márquez, hizo un llamado a la ciudadanía para respetarse.

Muñoz Márquez estuvo presente en la apertura oficial de la exposición de las momias de Guanajuato y ahí destacó que “si seguimos los protocolos de seguridad esta Feria será y seguirá siendo la mejor Feria de México”.

Después se le preguntó sobre los comentarios que hay en redes sociales sobre el evento. “Si hay alguien que no quiera venir está en todo su derecho, y respetamos ese derecho, a final de cuentas es el libre albedrío”.

También resaltó la importancia de la reactivación económica que se generará con este evento: “Es una Feria que depende de todos, los gobiernos estatales y municipales están haciendo un esfuerzo muy grande para reactivar la economía, hoy de aquí dependen 17 mil familias que no habían trabajado en casi año y medio”, respondió.

Pero después hizo el llamado a la ciudadanía para respetar las decisiones de cada uno alrededor de este evento.

Nada más un favor, no se insulten en redes sociales, respeten, si alguien quiere venir respeten al que quiera venir, y si alguien no quiere venir, también respetenlo, eso va hacer no solo de esta Feria, sino un Guanajuato más unido”.