León, Guanajuato.- La zona comercial del Centro Histórico lució la tarde de ayer a ocupación media en comparación a la poca asistencia registrada en la Feria de Verano de León, pese a ser el primer día con entrada gratuita.

La tarde de este miércoles el Centro Histórico de León lucía con afluencia media. Foto: Joel Reyes.

De 2 a 3 de la tarde la afluencia de visitantes en ambos lugares contrastó a través de un recorrido, donde las actividades eran casi las mismas: degustar antojitos, compras y el tradicional paseo, a excepción de los juegos mecánicos y algunas otras atracciones únicas de la Feria de Verano León.

Antojitos mexicanos se ofrecen tanto en el Centro como en la Feria de Verano de León. Foto: Joel Reyes.

Fue mediante redes sociales que presuntos expositores de la Feria tomaron como bandera un texto de la usuaria Jessica Aburto, en el que expone la incongruencia de una campaña para no visitar el evento estatal, con el propósito de “evitar más contagios de COVID”, por lo que el mensaje de inconformidad fue:

“¡No iré a la Feria de Verano!”.

“Pero si acabas de regresar de la playa, ayer fuiste a un antro y cada semana vas al súper y hasta una boda fuiste, usas transporte público también”.

“¡Pero no es lo mismo!”.

“Tienes razón, no es lo mismo, la Feria tiene grandes espacios abiertos, medidas de control sanitario, protocolos de acceso, no hay espectáculos en sitios cerrados y además hay muchas personas que dependen de los ingresos que se puedan generar: artesanos, ambulantes, restauranteros, operadores de juegos mecánicos, personas de limpieza, recolectores de basura, colectivos de pueblos originarios, personal de staff, etc, cuyas familias la han pasado mal económicamente y esta Feria es su oportunidad de recuperar un poco de lo perdido”.

La afluencia de gente en la Feria fue menor que en el Centro Histórico de León. Foto: Joel Reyes.

De esta manera, usuarios en redes sociales coinciden en la “hipocresía” de los iniciadores de esta campaña para no asistir.

No puedo creer que las plazas y muchos lugares están a reventar entre semana o fin de semana y nadie quiere visitar la Feria, no sean hipócritas”, escribió Jesús M. Mares.

El mensaje finaliza invitando a la ciudadanía para que con criterio personal evalúe las dos caras de la moneda, la intención es reactivar la economía con la mayor precaución.

