Festeja ¡100 años!

León, Guanajuato.- María Ramírez Estrada festejó sus 100 años con una misa y una fiesta donde tocaron la música de Antonio Aguilar, que tanto les gusta.

“Mamá María” , como le dicen de cariño, es originaria del barrio San Miguel ysu edad hace honor a la calle donde vive: Centenario.

Aún se vale por sí misma y por gusto lava trastes y barre, pero también le gusta peinarse, cantar y escuchar música.

Doña María platicó que siempre ha gozado de buena salud y a la fecha no le duele nada y come de todo. “Me encantan los calditos, los frijoles y las salsas”, dijo con gusto.

A los 14 años “se la robó el novio” y un mes después se casaron por la Iglesia.

“Luego luego mi esposo Celestino me llevó al templo, él murió hace 20 años”, recordó.

Mamá María tuvo 14 hijos y 10 sobreviven, su familia además la componen 55 nietos, 145 bisnietos y 44 tataranietos.

“Me siento bien feliz de tener aún a mi mamá, es una bendición”, dijo su hijo José Guadalupe, de 82 años.

“Ni la creemos que cumpla tantos años, pero da mucha alegría”, comentó su nieta Luisa Amaro.

Doña María viene de familia “de buena madera” pues tuvo otros dos parientes que vivieron también más de un siglo.

“Mi primo vivió 102 años y otra familiar de 104 años, los otros se murieron muy pronto” añadió .

El consejo que da la señora María a los jóvenes es que siempre respeten a sus padres.



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.