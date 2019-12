Festejarán con fe y devoción a Virgen de Guadalupe

Celaya.- Con fe y devoción los feligreses se preparan para las Solemnes Festividades en Honor de la Reina de México; Nuestra Señora de Guadalupe en el Santuario ubicado en la colonia Alameda.

A las 7 am, será la primera Celebración Eucarística presidida por el rector Mario Pérez Vélez.

A las 8 de la mañana será el Rosario, a las 9 am habrá otra celebración Eucarística donde estarán presentes la Peregrinación Calle de Chapala, a las 10 am será otra y estarán la Peregrinación de Pajeros.

Las misas seguirán a las 11 de la mañana y a las 12 del mediodía.

A las 1 de la tarde, la Misa será presidida por el Obispo de la Diócesis de Celaya Benjamín Castillo Plascencia.

A las 6, 7 y 8 de la noche habrá tres misas más y para finalizar a las 9, se celebrará el Rosario, oficiados por el Padre Fryland González.

A partir de hoy, en la Calle de Guadalupe, comerciantes estarán para ofrecer sus productos, realizando una verbena popular y que durará todo el jueves.

Los mueve la fe

Devotos señalan que la visita a la Virgen de Guadalupe es una gran tradición y cada año asisten para dar gracias.

Desde hace muchos años venimos a dar gracias, es para agradecer los favores que la Virgencita me ha cumplido, desde pequeña mi mamá me traía y ahora yo lo hago con mis niños”, comentó la señora Carmen.

Para Salvador es toda una tradición, se ha encomendado a la Virgen desde hace 10 años y cada año asiste a cantarle y darle gracias.

