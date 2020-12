Fichan a 4 mil delincuentes que traen 'en jaque' a León

León, Guanajuato.- Son cuatro mil delincuentes los que tienen “en jaque” a León, señaló ayer el alcalde Héctor López Santillana.

Durante la presentación de los resultados anuales en materia de seguridad, el Primer Edil preguntó: “En base a estos indicadores nos preguntamos: ¿cuál es la cantidad de delincuentes que tenemos en León?, la respuesta más amplia, el peor de los casos, dicen que son cuatro mil delincuentes los que nos tienen azorados y somos un millón 600 mil, cuatro mil: ¿nos vamos a dejar intimidar por cuatro mil personas?”, retó.

La Secretaría de Seguridad Pública de León detalló que la identificación de estas cuatro mil personas se ha realizado de 2015 a la fecha.

Estos delincuentes fueron fichados tras ser detenidos en reiteradas ocasiones por distintos motivos, principalmente faltas administrativas y delitos como robo a transeúnte, robo a interior de vehículo y posesión de drogas.

La mayoría son hombres de menos de 40 años, pero también hay mujeres y menores.

La SSPL explicó que no todas las personas identificadas pertenecen a grupos del crimen organizado, sino que también hay delincuentes que actúan en solitario.

Muchos de ellos han sido detenidos una y otra vez, pero salen de la cárcel porque de acuerdo al sistema de justicia actual, pueden recurrir a la reparación del daño.

En otros casos, quedan en libertad porque los afectados no presentan la denuncia ante el Ministerio Público o lo hacen y luego no le dan seguimiento.

Dentro de este grupo hay también 267 presuntos delincuentes que ya fueron detenidos por la Policía Municipal y a quienes se les acreditaron delitos mayores, por los que fueron vinculados a proceso.

Es un ejercicio de estimación basado en los delitos y cuántos cometen. Solamente era para ilustrar que un puñado de gente es la que nos tiene atemorizada”, explicó el Presidente Municipal.

Agregó que la gran mayoría de estos cuatro mil delincuentes son reincidentes.

“La inseguridad no es la causa de nuestros problemas, la inseguridad es una de las terribles consecuencias de las manifestaciones de un enorme problema social que es el generador de las condiciones para que cada vez nuestras comunidades sean más violentas. No estamos aquí para pretender tapar el sol con un dedo”, aseguró el Alcalde.

No ven respaldo de la Federación

Héctor López Santillana también mencionó que pese a la disminución de delitos patrimoniales, no ven cooperación del Gobierno Federal.

Desde la perspectiva municipal lo que he encontrado ha sido una total disminución a las posibilidades de hacer convenios con la Federación para la realización de proyectos de infraestructura y proyectos de trabajo social”, reclamó.

Agregó que sus experiencias de participación con la Federación se limitan a las mesas de pacificación, pero señaló que sirven nada más para informar al presidente Andrés Manuel López Obrador y no para estrechar la coordinación.

La cancelación de facto del Fortaseg es otra prueba contundente del poco interés que hay de la autoridad federal en las atribuciones y responsabilidades municipales”, remató.

En medio de reclamos en todos los estados, incluso de municipios afines al Gobierno federal, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) fue eliminado del Presupuesto de la Federación para el año próximo.

Y ven ciudadanos a León más inseguro

De enero a octubre de 2020 se registró una disminución de 99 mil 625 delitos en la ciudad, de acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad en el Municipio de León realizada por la empresa Parametría.

Durante la presentación anual de resultados de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), autoridades municipales destacaron la baja en los delitos patrimoniales, sin embargo, reconocieron que aún no se logra disminuir los homicidios dolosos.

Mi compromiso es el que siempre he tenido desde el primer día que llegué a trabajar a favor de la ciudadanía. Efectivamente, los homicidios dolosos siguen siendo un dolor de cabeza, pero la Secretaría nunca ha bajado los brazos”, señaló el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona.

De acuerdo con la encuesta de Parametría, según datos de la SSPL, de enero a octubre de 2018 se cometieron 255 mil 196 delitos, mientras que en el mismo periodo pero de 2020 fueron 155 mil 571, es decir, 39% menos este año.

La misma encuesta realizada del 21 al 27 de octubre a mil 800 personas señala que pese a la disminución de los delitos, la mayoría de los ciudadanos considera que vivir en León es inseguro.

Al respecto el director asociado de Parametría, Francisco Abundis Luna, explicó que los principales problemas que refirieron los encuestados son inseguridad y la economía.

Esto debido a que el 66% de los encuestados consideraron que vivir en León es inseguro, en tanto el otro 30% dijo que es seguro. En comparación con el 2019, la variación no es mucha, pues ese año el 61% refirió que la ciudad es insegura y el 38% indicó que es segura.

En la encuesta también se consultó a los ciudadanos si para ellos la seguridad en León ha mejorado o empeorado en los últimos 12 meses. El 76% de los encuestados respondió que ha empeorado y el 14% aseguró que ha mejorado.

También se les preguntó si en los próximos 12 meses la seguridad puede mejorar o empeorar. El 51% señaló que empeorará y el 35% que mejorará.

Cambia la percepción en colonias

El director asociado de Parametría dijo que la percepción de seguridad en las colonias es muy diferente a la percepción de seguridad en la ciudad, pues el 52% consideró que su colonia es un lugar seguro y para el 46% es inseguro.

“En colonias es la parte más presencial o lo que les toca, ustedes sí saben si pasó algo con su vecino en su calle, lo que saben de León. Además, la dimensión y el crecimiento de esta ciudad es un tema que ya empieza a ser perceptual, yo me entero por lo que vi en el noticiero o por lo que vi en el periódico, pero no es un dato vivencial, León se ve mucho peor que mi colonia”, explicó.

Hay menos víctimas

En cuanto a los hogares víctimas de la delincuencia en los últimos 12 meses también hubo una disminución. Mientras que en octubre de 2018 el 53% de los hogares de la ciudad tuvieron algún delito, para octubre de 2020 hubo una reducción al 36%.

“Esto no es percepción, esto es lo que está viviendo la gente en esta ciudad, hay una baja casi de 20 puntos, los cambios que observamos en la parte perceptual no tiene proporción con lo que está viviendo la gente, la gente está mucho mejor de lo que está percibiendo, y esto es un fenómeno muy común que tiene que ver mucho con medios, con cobertura noticiosa, interacción social, me parece que es el dato más sorprendente”, mencionó.

Esta fue la primera vez que se presentó en un evento público los resultados de la encuesta de la empresa Parametría.

Confían más en efectivos federales

Respecto a la confianza que inspiran las instituciones a los ciudadanos, los encuestados indicaron que confían más en las instituciones federales, la Marina (61%), el Ejército (60%) y la Guardia Nacional (58%); mientras que el resto se ubica por debajo del 50%.

“En cuanto a la confianza en instituciones evaluamos instituciones de impartición de justicia y seguridad pública; la Marina y el Ejército a nivel nacional son las instituciones mejor evaluadas”, comentó.

Los peores evaluados en este rubro son los agentes de Tránsito (31%), policía/seguridad privada (32%) y Policía Municipal (32%).

“En el tema de la percepción, cuando sucede un homicidio doloso todo eso en términos de percepción, y lo dijo Francisco de Parametría, daña la percepción y la confianza, es lamentable y lo digo en estos sentidos. El ciudadano no distingue del fuero federal, estatal o municipal, y ahí entramos en este tema”, señaló el alcalde Héctor López Santillana.

Destaca Secretario resultados

El secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, presentó los avances en seguridad desde diciembre de 2018, cuando arrancó el Modelo de Seguridad y Justicia Cívica en León.

“Con mecanismos orientados a disminuir la cifra negra y a colaborar en la disminución de la impunidad… Si bien aún no estamos donde queremos ni donde exige nuestra sociedad, sabemos que estamos en el camino correcto, seguimos trabajando para ser de las mejores a nivel nacional”, comentó.

Señaló que más de 200 millones de pesos se invirtieron en equipamiento en seguridad entre 2019 y 2020.

Agregó que de 2018 a la fecha se han decomisado más de mil armas de fuego y se han recuperado más de 7 mil 500 vehículos con reporte de robo.

“La circulación de droga en nuestro municipio es una situación alarmante, generador de otros delitos de mayor impacto, como prevención de esos delitos hemos asegurado más de 328 mil piezas o dosis de droga”, indicó.

De 2019 a la fecha se han detenido a más de 185 mil personas, de las cuales más de 22 mil cometieron algún delito, y de éstos el 78% por la posesión de alguna droga.

Según las metas planteadas en el Programa de Gobierno, se logró reducir en un 39% la incidencia delictiva total en el municipio, y señaló que de 267 carpetas de investigación iniciadas, 261 presuntos delincuentes están en la cárcel.

En 2019 y 2020 se cumplimentaron 270 órdenes de aprehensión por diferentes motivos a personas que fueron detenidas por una falta administrativa.

También mencionó que desde octubre de 2019 se han recibido más de mil 600 denuncias penales canalizadas a la Fiscalía General del Estado.

Añadió que el tiempo de respuesta se redujo de 41 minutos con 09 segundos a 19 minutos.

“No es una labor sencilla por el crecimiento territorial como comercial y del parque vehicular, no estamos satisfechos aún con la reducción de 22 minutos de nuestro tiempo de respuesta”, aseguró el funcionario.

HLL