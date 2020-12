Fieles católicos piden perdón por contagiar a familiares que murieron por Covid

Fieles católicos se confiesan y piden perdón por haber contagiado de coronavirus a sus familiares que no lograron sobrevivir.

En el Templo de San Francisco de Asís se hizo un llamado a los adicionados del León a no salir a las calles a festejar en caso de que el equipo gane la final de la Liga MX.

En la misa de este sábado se pidió a los ciudadanos cuidarse y no bajar la guardia para evitar más contagios y muertes por Covid-19.

León, Guanajuato.- En la celebración eucarística en el templo de San Francisco de Asís, en el Barrio del Coecillo, Fray Gerardo Crespo, superior de los franciscanos, hizo un atento llamado a los ciudadanos a que gane o pierda el León no salgan a las calles a festejar.

Esperemos que el León sea campeón, pero por favor cuídense.Cuiden a sus familias, no salgan a las calles a festejar si ganamos. La pandemia está crítica y hay muchos contagios”, señaló el sacerdote.

Piden perdón por contagiar a fallecidos

Este sábado se realizó una celebración eucarística en el Templo de San Francisco de Asís y fieles llevaron sus imágenes de la Virgen de Guadalupe a bendecir. Foto: José Trinidad Méndez Valadez.

También hizo un llamado a festejar a las “Lupitas” en sus casas y con todas las medidas sanitarias, señaló como ejemplo que ha recibido a fieles católicos que piden perdón por haber contagiado a sus familiares que lamentablemente murieron de coronavirus COVID-19.

Tenemos que colaborar con las autoridades sanitarias. No podemos permitir que sigan muriendo más personas. He confesado a muchas personas que se sienten culpables del fallecimiento de personas, porque no se cuidaron y contagiaron a seres queridos que han fallecido”, señaló Fray Gerardo.

Al final y con sana distancia llevó a cabo la bendición de artículos religiosos que las personas llevan para que proteja su hogar y de la pandemia.

Finalmente un simpático grupo de pequeñitos vestidos de danzantes, grupo de danza “Las Cinco LLagas de San Francisco”, frente al altar, a los cuales les dieron la bendición.

Sin embargo, a la salida de la misa, en el jardín del Coecillo, decenas de habitantes se acumularon, la mayoría no usaba cubrebocas y tampoco tomaba sana distancia.