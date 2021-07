León, Guanajuato - Al famoso Francisco de Asís Hernández Rodríguez, mejor conocido por ‘Panchito’, le festejarán su cumpleaños número 50 y ya está invitada toda la colonia San Felipe de Jesús.

Pancho o Panchito como todos le llaman, padece una discapacidad intelectual genética y es muy conocido en toda la colonia y este próximo 18 de julio quiere celebrar su cumpleaños en compañía de su familia, vecinos y conocidos del barrio. Ya lleva 500 invitados.

Su hermana Fabiola ha comenzado a hacer la vaquita para poder contratar el mariachi del que Panchito tanto anhela.

Mi hermano quiere su misa, mariachi y un saco para la ocasión, está muy entusiasmado con su fiesta y yo un tanto preocupada porque ya invitó a mucha gente y me preocupa no alcanzar con la comida”, platicó Fabiola Hernández

Al ser tan popular en todo San Felipe de Jesús, la invitación a la fiesta ya excedió las 500 personas, por lo que la celebración eucarística se llevará a cabo en la calle Babel 304 a las 7:00 p.m para que más personas puedan acompañarlo.

Una amiga dijo que me iba apoyar con algo de pozole, yo quisiera hacer costear la fiesta que mi hermano se merece, pero los gastos me rebasan, no puedo salir a trabajar porque además de cuidar a mi hermano, tengo a mi cargo a mi sobrino de 20 años y mi hijo de 10 años, todos ellos con la misma discapacidad, por lo que requieren atención y cuidados todo el tiempo” añadió Hermana de Pancho.