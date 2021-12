León.- A menos de casi una hora de que inicie el partido de ida de la final de la Liga MX León vs Atlas, bares de la Madero reportan tener todas sus mesas reservadas.

Tal es el caso del bar Escudería Madero, ubicado frente a la Plaza Expiatorio donde Gerardo Centeno, subgerente de este establecimiento dijo que es un sitio que ubica muy bien la afición.

Ya tenemos todo reservado y en la planta alta tenemos la mitad de la terraza reservada pero prácticamente cuando son semifinales y finales del Club León tenemos aquí lleno. Y ahorita que estamos en semáforo verde ya podemos tener el cupo al 100% de la capacidad y para el domingo también ya tenemos reservaciones y aunque no vaya a ser la final aquí en León esta zona que inicia desde la Calzada a la Madero siempre es elegida por los aficionados para celebrar y con nosotros vienen muchas familias", platicó.

Te puede interesar: EN VIVO Así reciben a La Fiera en Estadio León para final contra Atlas

Gerardo aseguró que a este negocio no le afectan los cierres de vialidades en el bulevar Adolfo López Mateos debido a que los clientes reservan con anticipación y exhortó a los leoneses a no excederse en el consumo de alcohol y disfrutar el partido sin violencia.

Héctor Zamora del bar La Arcadia donde también ya se encuentran algunos aficionados a La Fiera compartió que hoy mismo hubo quienes hicieron reservaciones.

Manejamos promociones de tequila, micheladas, y las cervezas las bajamos de precio a la hora del partido. Sí se espera que vaya a estar lleno, el domingo no sabemos porque ya cada quien va a estar en su casa y la emoción de hoy es que va a ser acá y todos se juntan en el Arco de la Calzada. Les aconsejo que carguen su credencial de elector porque nosotros no permitimos la entrada a menores de edad", mencionó.

Te puede interesar: Pocos pero fieles: aficionados rojinegros despiden al Atlas rumbo al Estadio León

Por otro lado, para Fernando Guerrero aunque dijo tener expectativas de buenas ventas esta noche, reconoció que el cierre del bulevar Adolfo López Mateos impide que lleguen clientes a su restaurante de comida japonesa.

No sé hacia dónde están desviando los automóviles porque si no los están desviando al centro se va a quedar muy tranquilo y mis ventas dependen mucho de para dónde los están desviando. Y cuando empiece el partido la gente ya va a estar en un lugar fijo para no perderse ningún detalle y buscan los lugares más cercanos al estadio. Tengo pocas reservaciones, espero que las personas lleguen antes del partido o durante el mismo”, opinó.