Descarta Secretario de Finanzas que Guanajuato quede endeudado

Irapuato, Guanajuato.- El secretario de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, informó que el Estado no quedará endeudado tras el segundo crédito solicitado para revertir la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19.

El funcionario manifestó que Guanajuato es el único estado que hace el proceso de subasta inversa, el cual permite obtener un financiamiento a tasas muy bajas.

Salgado Banda explicó que Guanajuato está accediendo a un mecanismo de financiamiento sumamente barato, y en el tema de pagos, asegura que ya está presupuestado.

Se hizo un análisis previo a la toma de la deuda, no tendría ninguna preocupación. Y decirle a toda la gente de Guanajuato que no nos estamos sobreendeudado, no vamos a dejar un Estado en situación crítica”, explicó.