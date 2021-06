Fiscal Zamarripa demanda a Ricardo Sheffield por difamación

León, Guanajuato.- El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, demandó al ex-candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, por daño moral tras acusarlo de tener nexos con el crimen organizado durante su pasada campaña ante los medios de comunicación.

“A raíz de esa declaración, que por supuesto me agravia, porque además de ser falsa es una cobarde difamación hacia mi persona. Desde luego que he tomado acciones legales en contra de esta persona que ya los tribunales respectivos se dirija, no en los medios de comunicación como lamentablemente esta persona a veces ha querido llevar sus casos”, confirmó Zamarripa Aguirre.

El Fiscal del Estado dijo lamentar el pronunciamiento que Sheffield hizo hacia su persona y aseguró que se trata de una difamación y, por ende, decidió demandar por la vía civil.

Esta afirmación que él hizo por supuesto que es una difamación hacia mi persona carece de absoluto sustento al respecto, por eso he iniciado las acciones correspondientes en su momento y ya responderá quien tiene que hacerlo de porqué hizo esas afirmaciones”, señaló.

Teme por la seguridad de su familia

El funcionario dijo que se ha visto afectado en lo personal por esas declaraciones y hasta ha tenido temor por su familia.

Reconoció que Ricardo Sheffield Padilla nunca ha tomado con seriedad y profesionalismo su trayectoria política y ahora que lo ha agraviado con las suposiciones de que tenga lazos estrechos con el crimen organizado, ha decidió demandarlo.

“Se está dando una afirmación de esa naturaleza por un personaje que cuya trayectoria política y profesional debería de mostrar seriedad en una situación de estas, es completamente una difamación cobarde para mi persona por eso haremos lo propio en los tribunales correspondientes”, finalizó el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

