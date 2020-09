Fiscal Zamarripa podría ser llevado a juicio político por omisiones: PRI

De establecerse la figura del juicio político en la legislación local, el fiscal Carlos Zamarripa podría ser de los primeros en ser llevado a juicio, advirtieron legisladores príistas.

Argumentaron que la razón por la que podría ser juzgado es por omisiones en la cifra de personas desaparecidas en el estado.

La implementación del juicio político en el estado es parte de la agenda legislativa priísta, que incluye otras 22 propuestas.

Guanajuato.- Una vez que se establezca en la norma local el juicio político, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre podría ser uno de los funcionarios que podría enfrentarlo por incumplir con una correcta rendición de cuentas relacionada con la cifra de personas desaparecidas, consideró el coordinador de los diputados del PRI, José Huerta Aboytes.

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron que pretenden promover una reforma para que se implemente esta figura a nivel local, como parte de su agenda legislativa que incluye otras 22 propuestas.

Huerta Aboytes consideró que hay un sin número de situaciones que se pueden resolver a través del juicio político y el incumplimiento que ha tenido un fiscal respecto a informar sobre el número de personas desaparecidas en la entidad, podría ser uno de ellos.

José Huerta Aboytes, coordinador de los diputados del PRI. Foto: Yajaira Gasca

“El juicio político va orientado a sujetos obligados que incumplen con una responsabilidad constitucional o que incumplen con lo que la ley les obliga, ese puede ser un incumplimiento de la ley y si reiteradamente no cumple con ello, ese es uno de los ejemplo de juicio político, porque ahí es autónomo, no lo puede correr el gobernador teóricamente hablando y ya no es materia de una reforma legislativa, ya la ley, en concreto, la Ley de Desaparición de Personas, establece su responsabilidad”, dijo.

Pero no sería el único

Durante la presentación de la agenda legislativa, recordó que a nivel federal esta figura ya fue aprobada y resaltó que en artículos transitorios de la norma se estableció la obligatoriedad para los estados de realizar cambios en el mismo sentido.

Las disposiciones transitorias de esa reforma constitucional nos establecen la obligación de legislar, nos guste o no nos guste es una obligación constitucional que tenemos y que no podemos incurrir en omisión y ya la norma en nuestra Carta Magna establece un criterio, nosotros en ese criterio haremos una adecuación en base a nuestras circunstancias políticas y jurídicas del Estado”, dijo.

Explicó que juicio político aplicaría para el gobernador, diputados, magistrados, consejeros del Poder Judicial y todos los titulares de organismos autónomos, como lo es el fiscal General del Estado.

...porque una cosa es una responsabilidad administrativa derivado de una legislación que ya tenemos y otra precisamente es un juicio político derivado de violaciones a la Constitución y las leyes”, puntualizó.

MCMH