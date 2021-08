León, Guanajuato.- Aunque perciba “tinte político” en la investigación del Gobierno federal contra el Fiscal Carlos Zamarripa y su círculo cercano, espera que la concluyan e informen los resultados.

“Del Fiscal (Carlos Zamarripa) no se ha encontrado ningún tema o inconsistencia en sus gastos, la investigación es hacia el círculo cercano al Fiscal y, vaya dirigido a quien sea, pues tiene que agotarse y es fundamental que quede totalmente esclarecida”.

“Lo que sí creemos es que muchas veces, como en este caso, tiene su tinte y su mensaje político, pero tenemos que confiar en las instituciones para que hagan la investigación y se informen de los resultados”, declaró Rolando Alcántar Rojas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso.

Investigación a Carlos Zamarripa y su círculo familiar y amistades

El legislador local panista fue cuestionado en conferencia de prensa junto al líder del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, respecto a la publicación del periodista Raúl Olmos, de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, sobre una investigación en marcha por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), al fiscal Carlos Zamarripa y su círculo familiar y de amistades.

Derivado de la investigación se procedió a congelar cuentas del empresario leonés Francisco Isidro González Espejel, a quien vinculan por su amistad con el Fiscal. En una comercializadora la UIF detectó la dispersión de fondos a “operadoras pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual -en consideración de la autoridad-, es un indicio de posible lavado de dinero o de evasión fiscal.

AM constató que ya una autoridad judicial ordenó desbloquear una cuenta bancaria, a lo que el titular de la UIF de Hacienda, Santiago Nieto, ya presentó una apelación.

El Diputado reelecto para un segundo periodo consecutivo comentó que, ante cualquier presunción, siempre apoyarán las investigaciones que sean necesarias.

Demandó que el caso “no se aproveche para seguir manejando una animadversión en contra del Gobierno de Guanajuato vía el Fiscal o cualquier otro tema”.

Trabajar coordinador con Carlos Zamarripa y exigir resultados

El panista dijo que por supuesto que respaldan al Fiscal y a la institución, pero su trabajo no es defender a una persona sino colaborar para mejores resultados.

“Si lo que me preguntas es si yo estoy impulsando o defendiendo como tal al Fiscal, pues te digo claramente que no, no creo que le haga falta en ese sentido, más bien creo debemos de trabajar siempre coordinados con ellos para ver qué podemos estar acoplando desde Congreso del Estado también para exigir con toda la contundencia un mejor resultado que se vea reflejado en la sociedad”, sostuvo.

Expuso que la FGE tiene herramientas tecnológicas importantes y el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales entre las de menor impunidad, pero ninguna autoridad puede estar satisfecha mientras prevalezca el nivel de violencia.

“Aquí más que dar una calificación nos sumamos a la exigencia de la sociedad de entregar cada día más resultados (…) podemos reconocer avances pero no podemos estar satisfechos mientras siga habiendo esta dinámica de delitos en la entidad y sobre todo que no todos los delitos se tengan responsables ante un juez”.

