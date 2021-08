Guanajuato capital, Guanajuato.- El fiscal Carlos Zamarripa dijo sentirse ofendido por el manejo de la información relacionada con la investigación que el Gobierno Federal inició en su contra y de su círculo cercano.

Y es que dijo que el asunto tiene más de un año y que la investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera concluyó sin que hubiera recomendaciones para él.

“Nadie de los que estamos en un servicio público debemos de ofendernos cuando se nos investiga, lo que ofende y en mi caso me ofende es que se me haya investigado, no se haya encontrado nada y se haga parecer como si se encontró, cuando está completamente sesgada esa información y además es de hace más de un año, que lamentable que así acontezca”, señaló.

Carlos Zamarripa reconoce es amigo de Francisco Isidro González Espejel

Sin embargo, está respuesta la dio casi al final de la entrevista después de la insistencia de reporteros respecto al tema.

Carlos Zamarripa reconoció que el empresario al que se le congelaron las cuestas si es su amigo.

“Yo tuve solamente cuando la concluyó hace más de un año y que concluyó que no tenían ningún elemento irregular, yo lamentó que se haya sesgado esta nota, que se haya replicado sesgadamente, donde no dice que ha sido de hace un año y que está completamente terminada sin ningún elemento”, dijo.

Sobre la relación con el empresario Francisco Isidro González Espejel, aseguró que es su amigo. “El empresario es mi amigo, pero el ser amigo mío no les implica tener una vinculación o financiera y muchísimo menos irregular”, subrayó.

Con relación a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su remoción, no quiso dar comentarios, sin embargo dijo que si el presidente quisiera hablar con él, estaría dispuesto a tener acercamiento.

